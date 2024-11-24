Анчелотти оценил игру Гюлера в матче с «Леганесом»

В 14-м туре чемпионата Испании мадридский «Реал» разгромил на выезде «Леганес» со счетом 3:0. После матча главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти поделился комментарием об игре атакующего хавбека Арды Гюлера, который провел на поле 75 минут и оформил ассист.

— Арда очень помог нам своей креативностью. Он был близок к тому, чтобы забить гол, но и без этого он внес свой вклад в игру, — приводит слова Анчелотти Madrid Xtra.

В текущем сезоне 19-летний Гюлер принял участие в 13 матчах во всех турнирах, в которых стал автором одной результативной передачи.

27 ноября «Реал» встретится на выезде с «Ливерпулем» в рамках пятого тура Лиги чемпионов, начало — в 23:00 по мск.