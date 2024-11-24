«Барселона» приняла решение по Левандовски и Мартинесу

В «Барселоне» рассчитывают на форварда Роберта Левандовски и центрального защитника Иньиго Мартинеса.

36-летний поляк и 33-летний испанец играют важные роли в команде при нынешнем рулевом Хансе-Дитере Флике. Как информирует Diario Sport, руководство «Барселоны» уже доложило обоим футболистам, что рассчитывает на них и в следующем сезоне. Их контракты будут автоматически продлены летом.

На счету Левандовски 20 забитых мячей и две результативные передачи в 18 поединках текущей кампании. Иньиго Мартинес записал себе в актив два точных удара и столько же голевых пасов, проведя 17 матчей.