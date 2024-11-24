Анчелотти прокомментировал смену позиций Мбаппе и Винисиуса

Рулевой мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о перестановках в атаке после победы над «Леганесом» (3:0).

Итальянский тренер поменял местами Килиана Мбаппе и Винисиуса Жуниора: француз переместился ближе к левому флангу атаки, а бразилец отвечал за центральную зону. На 43-й минуте 25-летний экс-игрок «ПСЖ» открыл счёт, а во втором тайме соперников ещё по разу огорчили Федерико Вальверде и Джуд Беллингем.

«Мы изменили позиции нападающих, отправив Мбаппе на фланг. Он хорошо справился, как и Винисиус в центре. Команда здорово контролировала игру. У нас был повод для оптимизма после матча с «Осасуной», и сегодня удалось продолжить начатое.

Винисиус совсем недавно вернулся из расположения сборной, а играть на фланге более утомительно. Он и Мбаппе были хороши, они продолжают прибавлять», – цитирует Madrid Xtra Анчелотти.