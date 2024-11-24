«Реал» разгромил «Леганес» и сократил отставание от «Барселоны»

Новой осечкой «Барселоны» сполна воспользовался мадридский «Реал», успешно сыграв против «Леганеса».

В стартовом отрезке Килиан Мбаппе распечатал ворота соперника, но из-за миллиметрового офсайда гол отменен. Мунир эль-Хаддади в центре штрафной запустил мяч в перекладину, но и здесь вне игры. На 43-й минуте гости обокрали защитника у штрафной, Винисиус Жуниор справа прострелил на Мбаппе, который не простил соперника - 0:1.

В середине второго тайма Арда Гюдер сыграл на Федерико Вальверде, который низом поразил самый угол ворот - 0:2.Гюлер с левого края штрафной пробивал в дальний угол, но попал в стоящего на ленточке защитника. Мбаппе вышел на свидание с кипером справа, нанес выстрел по воротам соперника, но пробил прямо во вратаря. От линии штрафной пробил с рикошетом в перекладину Браим Диас, мяч отскочил в поле, а на добивании первым был Джуд Беллингем, пославший сферу головой в цель - 0:3.

«Леганес» идет на 14-м месте, соперник - второй с отставанием в четыре очка от «Барселоны».