Гол Мбаппе вывел «Реал» вперёд в матче Ла Лиги с «Леганесом»

Французский нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе отличился в матче 14-го тура чемпионата Испании с «Леганесом».

Встреча между командами продолжается в эти минуты. После первого тайма «Реал» впереди со счетом 1:0. Автором ассиста на гол Мбаппе стал Винисиус Жуниор.

Для Мбаппе данный мяч стал седьмым в 12 играх текущего сезона чемпионата Испании. Кроме того, в активе 25-летнего форварда один голевой пас.

Игра между «Леганесом» и «Реалом» продолжается в эти минуты. Следить за всеми событиями поединка можно в подробной текстовой трансляции на спортивном портале LiveResult.