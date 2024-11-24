«Севилья» выиграла битву у «Райо Вальекано»

В 14-м туре чемпионата Испании встретились соседи по таблице «Севилья» и «Райо Вальекано». Гости играли слишком грубо, и поток желты карточек в первом тайме завершился удалением Унаи Лопеса на 45-й минуте. Что касается ударов не по ногам, а по воротам, с этим ситуация была печальной. Но даже при минимуме попыток Джибрил Соу открыл счет на 27-й минуте - 1:0.

«Севилья» делит 10-е место, соперник в двух очках позади.