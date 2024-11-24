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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Севилья» выиграла битву у «Райо Вальекано»

24 Ноября 2024 • 20:14 Комментировать (1)
Севилья
1:0
Райо Вальекано
окончен

В 14-м туре чемпионата Испании встретились соседи по таблице «Севилья» и «Райо Вальекано». Гости играли слишком грубо, и поток желты карточек в первом тайме завершился удалением Унаи Лопеса на 45-й минуте. Что касается ударов не по ногам, а по воротам, с этим ситуация была печальной. Но даже при минимуме попыток Джибрил Соу открыл счет на 27-й минуте - 1:0.

«Севилья» делит 10-е место, соперник в двух очках позади.

Протокол игры  
Севилья1:0Райо Вальекано
(1:0) Соу Джибрил27'  
Фернандес Альваро IIIКармона Хосе АнхельБаде Луак  40'Салас Кике  47'Педроса Адриа 81' (Барко Валентин ( 81') Гудель НеманьяСамби Локонга Альберт-МбойоЛукебакио Доди 73' (Сусо Хесус ( 73') Соу Джибрил 80' (Хуанлу Санчес ( 80') Фернандес Жерар 73' (Навас Хесус ( 73') Берналь Исаак Ромеро
Запасные: Монтьель ГонсалоФлорес АльбертоАрболь МатиасМаркан МаркосИхеаначо КелечиОртис ПедроНьигес Сауль
Баталья Аугусто  90'Рациу АндрейЛежён Флорьян  20' 86' (Эмбарба Адриан ( 86') Мумин АбдулЧаваррия ПепГумбау Херард 71' (Диас Педро ( 71') Валентин Оскар  31' 46' (Сисс Пате ( 46') Лопес Унаи  45'Де Фрутос Хорхе  9' 86' (Паласон Иси ( 86') Нтекья Ранди 71' (Камелло Серхио ( 71') Гарсия Альваро Ривера  37'
Запасные: Родригес ХамесБалью ИванТрехо ОскарКарденас ДаниРауль де ТомасГвардиола СерхиЭрнандес Аридане
24 ноября. Стадион "Рамон Санчес Писхуан" (Севилья).
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Евро-Футбол.Ру,
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Комментарии (1) Все комментарии
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avosodin
24 Ноября 2024 в 20:19
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