«Севилья» выиграла битву у «Райо Вальекано»

В 14-м туре чемпионата Испании встретились соседи по таблице «Севилья» и «Райо Вальекано». Гости играли слишком грубо, и поток желты карточек в первом тайме завершился удалением Унаи Лопеса на 45-й минуте. Что касается ударов не по ногам, а по воротам, с этим ситуация была печальной. Но даже при минимуме попыток Джибрил Соу открыл счет на 27-й минуте - 1:0.
«Севилья» делит 10-е место, соперник в двух очках позади.
Протокол игры
|(1:0) Соу Джибрил27'
Фернандес Альваро III•Кармона Хосе Анхель•Баде Луак• 40'Салас Кике• 47'Педроса Адриа81' (Барко Валентин (81') •Гудель Неманья•Самби Локонга Альберт-Мбойо•Лукебакио Доди73' (Сусо Хесус (73') •Соу Джибрил80' (Хуанлу Санчес (80') •Фернандес Жерар73' (Навас Хесус (73') •Берналь Исаак Ромеро
Баталья Аугусто• 90'Рациу Андрей•Лежён Флорьян 20'86' (Эмбарба Адриан (86') •Мумин Абдул•Чаваррия Пеп•Гумбау Херард71' (Диас Педро (71') •Валентин Оскар 31'46' (Сисс Пате (46') •Лопес Унаи• 45'Де Фрутос Хорхе 9'86' (Паласон Иси (86') •Нтекья Ранди71' (Камелло Серхио (71') •Гарсия Альваро Ривера 37'
24 ноября. Стадион "Рамон Санчес Писхуан" (Севилья).
Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подрабoтку, а сейчас дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознаниe. Одолжить просто не у кого. Одoлжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Хоть на булку хлеба, хоть на килограмм картошки.
Eсли оставите контакты, тo я готов вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае оставьте свои контакты в личных сообщениях. Я верну 100%!
Пополнитe, пожaлуйстa, номeр тeлeфонa нa любую сумму: 8 (952) 133-65-10 (баланс номера телефона у оператора или по СБП)
Заранее Вам большое человеческое спасибо.