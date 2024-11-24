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Чемпионат Испании. Ла Лига

Появилась новая информация о состоянии Ямаля

24 Ноября 2024 • 19:26 Комментировать (1)
Барселона
...
Брест
1 1.14 X 8.50 2 17.00
26.11 23:00

Вингер Ламин Ямаль из-за травмы пропустил последние матчи «Барселоны», в том числе субботний поединок против «Сельты», который завершился вничью со счётом 2:2. Как сообщает Mundo Deportivo, Ямаль до сих пор ощущает боль, поэтому в воскресенье он не тренировался с командой.

Источник отмечает, что Ямаль пропустит вторничный матч «Барселоны» в пятом туре Лиги чемпионов. Команда Ханса-Дитера Флика будет принимать французский «Брест».

В сезоне 2024/2025 Ламин Ямаль провёл 16 официальных матчей, в которых записал на свой счёт шесть голов и восемь результативных передач на партнёров.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Ламин Ямаль

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БАРСЕЛОНА БРЕСТ
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Комментарии (1) Все комментарии
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pol-black
24 Ноября 2024 в 20:19
пусть выздоравливает. нужно и без него справляться.
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