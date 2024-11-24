Появилась новая информация о состоянии Ямаля

Вингер Ламин Ямаль из-за травмы пропустил последние матчи «Барселоны», в том числе субботний поединок против «Сельты», который завершился вничью со счётом 2:2. Как сообщает Mundo Deportivo, Ямаль до сих пор ощущает боль, поэтому в воскресенье он не тренировался с командой.

Источник отмечает, что Ямаль пропустит вторничный матч «Барселоны» в пятом туре Лиги чемпионов. Команда Ханса-Дитера Флика будет принимать французский «Брест».

В сезоне 2024/2025 Ламин Ямаль провёл 16 официальных матчей, в которых записал на свой счёт шесть голов и восемь результативных передач на партнёров.