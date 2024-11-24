Винисиус и Мбаппе — в атаке «Реала» на матч с «Леганесом»

Сегодня, 24 ноября, мадридский «Реал» встретится на выезде с «Леганесом» в рамках 14-го тура испанской Ла Лиги.

Пресс-служба «сливочных» перед началом поединка опубликовала стартовый состав своей команды.

С первых минут главный тренер «Реала» Карло Анчелотти решил выпустить на поле следующих футболистов: Куртуа (вр), Вальверде (к), Асенсио, Рюдигер, Гарсия, Гюлер, Камавинга, Себальос, Беллингем, Винисиус, Мбаппе.

Начало матча между «Леганесом» и «Реалом» запланировано на 20:30 по московскому времени. Не пропустите прямую текстовую трансляцию поединка, которую организует спортивный портал LiveResult.