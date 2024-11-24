Представитель Захаряна рассказал о состоянии полузащитника

Представитель полузащитника «Реал Сосьедада» Арсена Захаряна Геннадий Голубин высказался о том, почему его клиент не попал в заявку на матч 14-го тура чемпионата Испании против «Атлетика» Бильбао.

Голубин отметил, что россиянин пропустил матч Кубка Испании по медицинским причинам, так как на предыгровой тренировке он нанёс удар и почувствовал дискомфорт в голеностопе.

«Почему Арсен сегодня не попал в заявку? Это решение тренерского штаба «Сосьедада». Значит, хотят его поберечь», — приводит слова Голубина Sport24.

Напомним, что в нынешнем сезоне Захарян не провел ни одной минуты на поле.