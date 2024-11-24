«Осасуна» едва не одолела «Вильярреал»

В 14-м туре чемпионата Испании вели борьбу претенденты на высокие места, «Осасуна» и «Вильярреал».

На восьмой минуте атаку правым флангом провели хозяева, Рубен Гарсия навесил в штрафную, а Анте Будимир головой послал мяч в ближний угол - 1:0. В середине тайма уверенно реализовал пенальти Будимир, пробив в левый от себя угол, вратарь не угадал направление удара - 2:0. Вскоре мяч попал в локоть Даниэль Парехо после обманного движения Хесуса Аресо - еще пенальти, но ВАР помог его отменить.

Сразу после перерыва Тьерно Барри с линии штрафной пробил в дальний угол, однако вратарь в прыжке вытащил мяч и перевел его на угловой. В середине тайма Йереми Пино вошел в штрафную с правого края и прострелил к линии вратарской, а Алекс Баэна в касание вколотил мяч в сетку - 2:1. Денис Суарес после заброса из глубины пробивал с угла вратарской в ближний угол - голкипер отбил мяч. Арбитру понравилось ставить пенальти, на 90-й минуте уже в ворота хозяев. Херард Морено был точен - 2:2.

«Осасуна» упустила победный счет и с 22 очками идет на пятом месте, противник - четвертый.