Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

«Осасуна» едва не одолела «Вильярреал»

24 Ноября 2024 • 18:01 Комментировать
Осасуна
2:2
Вильярреал

В 14-м туре чемпионата Испании вели борьбу претенденты на высокие места, «Осасуна» и «Вильярреал».

На восьмой минуте атаку правым флангом провели хозяева, Рубен Гарсия навесил в штрафную, а Анте Будимир головой послал мяч в ближний угол - 1:0. В середине тайма уверенно реализовал пенальти Будимир, пробив в левый от себя угол, вратарь не угадал направление удара - 2:0. Вскоре мяч попал в локоть Даниэль Парехо после обманного движения Хесуса Аресо - еще пенальти, но ВАР помог его отменить.

Сразу после перерыва Тьерно Барри с линии штрафной пробил в дальний угол, однако вратарь в прыжке вытащил мяч и перевел его на угловой. В середине тайма Йереми Пино вошел в штрафную с правого края и прострелил к линии вратарской, а Алекс Баэна в касание вколотил мяч в сетку - 2:1. Денис Суарес после заброса из глубины пробивал с угла вратарской в ближний угол - голкипер отбил мяч. Арбитру понравилось ставить пенальти, на 90-й минуте уже в ворота хозяев. Херард Морено был точен - 2:2.

«Осасуна» упустила победный счет и с 22 очками идет на пятом месте, противник - четвертый.

Протокол игры  
Осасуна2:2Вильярреал
(1:0) Будимир Анте8'  
(2:0) Будимир Анте20'  
  67'Баэна Алекс (2:1)
  90'Морено Херард (2:2)
Эррера Серхио  90'Аресо Хесус  84'Катена Алехандро  52'Бойомо Флавьян  31'Круз ХуанМонкайола Хон 66' (Муньос Икер ( 66') Торро Лукас  90'Гарсия Рубен 66' (Пенья Рубен ( 66') Орос Аймар  75' 86' (Гарсия Рауль ( 86') Сарагоса Брайан 78' (Гомес Мойсес ( 78') Будимир Анте 86' (Бретонес Абель ( 86')
Запасные: Унаи ГарсияАйтор ФернандесВидаль НачоАрнаис ХосеИбаньес ПаблоЭррандо ХорхеБарха Энрике
Конде ДиегоНаварро ПауАльбиоль Рауль  19'Коста ЛоганКардона Серхи  45' 77' (Бернат Хуан ( 77') Пино Йереми 86' (Кабанес Пау ( 86') Комесанья Санти  39' 72' (Денис Суарес ( 72') Парехо Даниэль  84'Баэна Алекс  45'Террац Рамон 46' (Морено Херард ( 46') Барри Тьерно
Запасные: Эспигарес АнтониоДиатта АлассанКамбвала ВиллиЖуниор Луис
24 ноября. Стадион "Эль-Садар".
100 $Получить
Реклама, melbet.ru
300 $Получить
Реклама

 

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Осасуна Вильярреал

Новости по матчу

23 Ноября
23:24
Точный прогноз и ставка на матч Осасуна – Вильярреал чемпионата Испании – 24 ноября 2024
21:25
Прогноз на точный счёт матча Осасуна — Вильярреал чемпионата Испании — 24 ноября 2024
22 Ноября
23:36
«Арсенал» претендует на вингера сборной Испании
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Роналду вернётся в Европу, Черчесов нашёл новую работу, а Россия сможет сыграть на Евро – в главных слухах недели Карпин назвал суперклуб, который готов тренировать Назван главный фаворит ЧМ-2026: Аргентина с Месси на втором месте, Англия - четвёртая Родри назвал единственного игрока, который может приблизиться к Роналду и Месси Доннарумма может уйти из «ПСЖ» в суперклуб Названы соперники Испании и Германии: итоги жеребьёвки плей-офф Лиги наций УЕФА Назван футболист, который может перейти в «Спартак» при уходе Хлусевича Бубнов назвал точный счёт дерби «Спартак» - «Локомотив» Из-за кого «Манчестер Сити» попал на знатную порку от «Тоттенхэма» Левандовски высказался о Месси и Роналду
УЕФА принял решение по России Винисиус опять без гола, а Вальверде с голом: Бразилия спаслась от поражения от Уругвая «Барселона» в большинстве упустила перевес в два гола над «Сельтой» Названа величайшая сборная в истории футбола: Бразилия – на втором месте Мбаппе им не нужен: Динь с Рабио разорвали Италию и подарили Франции выигрыш группы Лиги наций Покер Угальде позволил «Спартаку» разгромить «Локомотив» в московском дерби Гвардиола продлил контракт – и проиграл 5-й раз подряд: «Манчестер Сити» жёстко бит «Тоттенхэмом» на «Этихаде» Карпин назвал суперклуб, который готов тренировать Роналду в порядке: 39-летний форвард продолжает штамповать голы в Саудовской Аравии и Португалии Назван главный фаворит ЧМ-2026: Аргентина с Месси на втором месте, Англия - четвёртая
Спортивные новости
«Адмирал» одержал волевую победу над «Амуром» в матче КХЛ Макс Ферстаппен стал четырёхкратным чемпионом «Формулы-1» Расселл выиграл Гран-при Лас-Вегаса, Ферстаппен стал чемпионом мира «Локомотив» без шансов проиграл «Торпедо» в КХЛ Корешков: Ян победил без вопросов Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Осасуна Осасуна
Вильярреал Вильярреал
2
2
2.41 3.45 2.75
Видео
Перерыв
Севилья Севилья
Райо Вальекано Райо Вальекано
1
0
2.11 3.15 3.60
Видео
24.11.24 в 20:30
Леганес Леганес
Реал Мадрид Реал Мадрид
7.80 5.00 1.34
Видео
24.11.24 в 23:00
Атлетик Б Атлетик Б
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
2.21 3.05 3.50
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 24 Ноября
18:49 · Испания. Ла Лига
Винисиус и Мбаппе — в атаке «Реала» на матч с «Леганесом»
18:37 · Испания. Ла Лига
Представитель Захаряна рассказал о состоянии полузащитника
18:01 · Испания. Ла Лига
«Осасуна» едва не одолела «Вильярреал»
17:23 · Испания. Ла Лига
Президент «Реала» Перес: «Наша академия – лучшая в мире»
15:58 · Испания. Ла Лига
Президент «Реала» Перес: «Мбаппе уже помог нам выиграть один титул»
15:22 · Испания. Ла Лига
Президент «Реала» обратился к Винисиусу 2
15:11 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» связался с «Реалом» по поводу трансфера полузащитника слухи
15:06 · Испания. Ла Лига
Президент «Реала» обрушился с критикой на УЕФА и ФИФА, приводя цифры 1
14:57 · Испания. Ла Лига
Президент «Реала» Перес: Суперлиге – быть! 2
14:46 · Испания. Ла Лига
Президент «Реала» Перес сделал заявление по «Золотому мячу» 1
14:33 · Англия. Премьер-лига
Президент «Реала» раскрыл, как в клубе относятся к «Золотому мячу» Родри
12:31 · Испания. Ла Лига
Анчелотти поставит Мбаппе на новую позицию «Реале» 2
12:04 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» и «Ливерпуль» нацелились на нидерландского защитника
10:13 · Испания. Ла Лига
«Реал» хотел уволить Анчелотти, но итальянца спасла победа
07:42 · Испания. Ла Лига
Гави – об упущенной победе «Барселоны»: «Это не повторится» 1
07:23 · Испания. Ла Лига
Флик устроил разнос игрокам «Барселоны» после ничьей с «Сельтой» 2 слухи
06:56 · Испания. Ла Лига
Флик назвал ключевую причину упущенной победы «Барселоны»
06:34 · Испания. Ла Лига
Кунде прокомментировал свою ошибку, которая стоила «Барселоне» двух очков 1
06:15 · Испания. Ла Лига
Касадо принёс извинения после осечки «Барселоны» 3
05:55 · Испания. Ла Лига
«Барселона» набрала одно очко в трёх матчах без Ямаля в Ла Лиге 1
05:46 · Испания. Ла Лига
Флик объяснил упущенную победу «Барселоны» 3
03:56 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» пропустил самый ранний гол с пенальти в чемпионате с 2011 года
00:57 · Испания. Ла Лига
«Барселона» в большинстве упустила перевес в два гола над «Сельтой» 15
23 Ноября
22:32 · Испания. Ла Лига
«Мальорка» в меньшинстве вырвала победу над «Лас-Пальмасом»
22:30 · Испания. Ла Лига
«Сельта» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2 3
Все новости