Президент «Реала» Перес: «Наша академия – лучшая в мире»

Флорентино Перес, который занимает должность президента «Реала», высказался о работе клубной академии.

«Наша молодёжная академия – лучшая в мире. В настоящее время в профессиональных лигах играет 191 наш воспитанник: 51 в топ-лиге Испании, 56 во втором дивизионе Испании и 84 в международных лигах. Молодёжная академия «Реала» самая продуктивная», - слова Переса приводит Madrid Zone.

Любопытно, что при этом в ноябре в расположении сборной Испании не было ни одного представителя «Реала».

В воскресенье «Реал» проведёт гостевой матч чемпионата Испании против «Леганеса». Не пропустите текстовую трансляцию.