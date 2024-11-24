Президент «Реала» Перес: «Мбаппе уже помог нам выиграть один титул»

Президент «Реала» Флорентино Перес дал комментарий по поводу летнего подписания нападающего Килиана Мбаппе.

«Приход Килиана Мбаппе мы запомним навсегда. Килиан перешёл в «Реал», приложив такие усилия, которые никто не может себе представить. Он уже помог нам выиграть один титул», - цитирует Переса Madrid Zone.

За «Реал» Килиан Мбаппе провёл 16 официальных матчей. В них нападающий записал на свой счёт восемь голов и два голевых паса на партнёров.

В воскресенье «Реал» проведёт гостевой матч чемпионата Испании против «Леганеса». Следить за игрой можно будет в текстовой трансляции.