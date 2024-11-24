Президент «Реала» обратился к Винисиусу

Президент «Реала» Флорентино Перес обратился к нападающему команды Винисиусу Жуниору.

«Дорогой Вини, я хочу, чтобы ты знал, что все болельщики «Реала» очень гордятся тобой. Всё, что тебе пришлось пережить во многие несправедливые времена и моменты, сделало тебя тем игроком, которым ты являешься сегодня. Для нас и для любителей футбола Винисиус Жуниор является лучшим футболистом в мире», - цитирует Переса Madrid Zone.

В воскресенье вечером «Реал» проведёт гостевой матч Ла Лиги против «Леганеса». Следить за игрой во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.