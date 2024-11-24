Президент «Реала» обрушился с критикой на УЕФА и ФИФА, приводя цифры

Президент «Реала» Флорентино Перес дал комментарий по поводу наряжённого графика матчей в современном футболе.

«Игроки «Реала» могут провести до 82 матчей в этом сезоне. УЕФА и ФИФА добавили 14 игр. Всего за три месяца у нас 14 игроков получили 21 травму. Отсутствие отдыха вредит футболистам. Поразительно, что Джуд Беллингем в 21 год провёл 251 матч. В таком возрасте Бекхэм провёл 54 матча. УЕФА и ФИФА делают это с одной целью: заработать больше», - цитирует Переса Madrid Zone.

В воскресенье «Реал» проведёт гостевой матч чемпионата Испании против «Леганеса». Не пропустите текстовую трансляцию.