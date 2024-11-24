Президент «Реала» Перес: Суперлиге – быть!

Флорентино Перес, который занимает пост президента в «Реале», высказался о проекте Суперлиги. Функционер не сомневается в том, что турнир стартует.

«Суперлига? Я настроен более оптимистично, чем когда-либо. Могу вас заверить, что ничто не будет прежним. Это положит конец десятилетиям монополии УЕФА. Было много давления и угроз, которые сломили бы кого угодно, но не нас. Это уникальная возможность запустить новую модель. Чем раньше это произойдёт, тем лучше.

Никто не переживает о том, чтобы устроить хорошее шоу. За 122 года английские команды играли на «Сантьяго Бернабеу» всего 22 раза. «Арсенал» мы принимали только один раз в истории. «Манчестер Юнайтед» - один раз за последние 16 лет. Это неправильно», - цитирует Переса Madrid Zone.