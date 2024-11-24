Президент «Реала» Перес сделал заявление по «Золотому мячу»

Президент «Реала» Флорентино Перес дал комментарий по поводу «Золотого мяча». Месяц назад мадридцы проигнорировали церемонию, возмутившись тем, что награду выиграл Родри, а не кто-то из пары Винисиус Жуниор – Дани Карвахаль.

«Вы понимаете, что есть журналисты, которые не отдали ни одного голоса Винисиусу в голосовании за «Золотой мяч». По крайней мере, финский журналист ушёл в отставку. Он признал свою ошибку, я ценю это. Есть журналисты, о которых никто не знает, но они принимали участие в голосовании в этом году. Без голосов журналистов из Албании, Уганды, Намибии и Финляндии «Золотой мяч» выиграл бы Винисиус.

Вы должны спросить организаторов «Золотого мяча» о критериях, но очевидно, что они могут делать что угодно. Если бы Евро влиял на результаты, то награду должен был выиграть Карвахаль. Это необъяснимо. Я хотел бы спросить France Football и L'Equipe, имеет ли смысл сотрудничать с УЕФА в данный момент. «Золотой мяч» должен быть независимой наградой, где голосуют известные журналисты», - цитирует Переса Madrid Zone.