Анчелотти поставит Мбаппе на новую позицию «Реале»

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти намерен убрать французского форварда Килиана Мбаппе с позиции центрального нападающего, рапортует Relevo.

По данным источника, итальянский специалист собирается перевести 25-летнюю звезду на левый фланг атаки, где любит играть новичок. Благодаря такому ходу Анчелотти хочет придать больше уверенности Мбаппе.

Ожидается, что Килиан сыграет слева в поединке 14-го тура чемпионата Испании против «Леганеса». Игра пройдет 24 ноября и начнется в 20:30 мск.

В текущем сезоне Ла Лиги Мбаппе сыграл 11 поединков, отметившись шестью забитыми мячами и одной голевой передачей.

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