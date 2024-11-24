Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Анчелотти поставит Мбаппе на новую позицию «Реале»

24 Ноября 2024 • 12:31 Комментировать (1)

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти намерен убрать французского форварда Килиана Мбаппе с позиции центрального нападающего, рапортует Relevo.

По данным источника, итальянский специалист собирается перевести 25-летнюю звезду на левый фланг атаки, где любит играть новичок. Благодаря такому ходу Анчелотти хочет придать больше уверенности Мбаппе.

Ожидается, что Килиан сыграет слева в поединке 14-го тура чемпионата Испании против «Леганеса». Игра пройдет 24 ноября и начнется в 20:30 мск.

В текущем сезоне Ла Лиги Мбаппе сыграл 11 поединков, отметившись шестью забитыми мячами и одной голевой передачей.

«Реал» нашёл нападающего, который может заменить Мбаппе или Винисиуса

👍 0
👎 1
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 1
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Килиан Мбаппе ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии (1) Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
NOBODY
24 Ноября 2024 в 12:40
я думал, центральным защитником )))
Ответить
Роналду вернётся в Европу, Черчесов нашёл новую работу, а Россия сможет сыграть на Евро – в главных слухах недели «Спартак» обратился к Джикии Карпин назвал суперклуб, который готов тренировать Назван главный фаворит ЧМ-2026: Аргентина с Месси на втором месте, Англия - четвёртая Назван главный фаворит на «Золотой мяч» - 2025: Винисиус – четвёртый, Холанн – седьмой, а Мбаппе – десятый Родри назвал единственного игрока, который может приблизиться к Роналду и Месси Доннарумма может уйти из «ПСЖ» в суперклуб Роналду назвал рекорд, который не хочет побить Роналду получил предложение по смене клуба от звёздного тренера Названы соперники Испании и Германии: итоги жеребьёвки плей-офф Лиги наций УЕФА
УЕФА принял решение по России Винисиус опять без гола, а Вальверде с голом: Бразилия спаслась от поражения от Уругвая «Барселона» в большинстве упустила перевес в два гола над «Сельтой» Названа величайшая сборная в истории футбола: Бразилия – на втором месте Мбаппе им не нужен: Динь с Рабио разорвали Италию и подарили Франции выигрыш группы Лиги наций Покер Угальде позволил «Спартаку» разгромить «Локомотив» в московском дерби Гвардиола продлил контракт – и проиграл 5-й раз подряд: «Манчестер Сити» жёстко бит «Тоттенхэмом» на «Этихаде» Назван главный фаворит ЧМ-2026: Аргентина с Месси на втором месте, Англия - четвёртая Что привело «Манчестер Сити» к серьёзному кризису «Челси» легко победил в гостях у «Лестера»
Спортивные новости
«Адмирал» одержал волевую победу над «Амуром» в матче КХЛ Макс Ферстаппен стал четырёхкратным чемпионом «Формулы-1» Расселл выиграл Гран-при Лас-Вегаса, Ферстаппен стал чемпионом мира «Локомотив» без шансов проиграл «Торпедо» в КХЛ Корешков: Ян победил без вопросов Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
24.11.24 в 16:00
Осасуна Осасуна
Вильярреал Вильярреал
2.41 3.45 2.75
Видео
24.11.24 в 18:15
Севилья Севилья
Райо Вальекано Райо Вальекано
2.11 3.15 3.60
Видео
24.11.24 в 20:30
Леганес Леганес
Реал Мадрид Реал Мадрид
7.80 5.00 1.34
Видео
24.11.24 в 23:00
Атлетик Б Атлетик Б
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
2.21 3.05 3.50
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 24 Ноября
12:31 · Испания. Ла Лига
Анчелотти поставит Мбаппе на новую позицию «Реале» 1
12:04 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» и «Ливерпуль» нацелились на нидерландского защитника
10:13 · Испания. Ла Лига
«Реал» хотел уволить Анчелотти, но итальянца спасла победа
07:42 · Испания. Ла Лига
Гави – об упущенной победе «Барселоны»: «Это не повторится» 1
07:23 · Испания. Ла Лига
Флик устроил разнос игрокам «Барселоны» после ничьей с «Сельтой» 1 слухи
06:56 · Испания. Ла Лига
Флик назвал ключевую причину упущенной победы «Барселоны»
06:34 · Испания. Ла Лига
Кунде прокомментировал свою ошибку, которая стоила «Барселоне» двух очков 1
06:15 · Испания. Ла Лига
Касадо принёс извинения после осечки «Барселоны» 3
05:55 · Испания. Ла Лига
«Барселона» набрала одно очко в трёх матчах без Ямаля в Ла Лиге
05:46 · Испания. Ла Лига
Флик объяснил упущенную победу «Барселоны» 3
03:56 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» пропустил самый ранний гол с пенальти в чемпионате с 2011 года
00:57 · Испания. Ла Лига
«Барселона» в большинстве упустила перевес в два гола над «Сельтой» 14
23 Ноября
22:32 · Испания. Ла Лига
«Мальорка» в меньшинстве вырвала победу над «Лас-Пальмасом»
22:30 · Испания. Ла Лига
«Сельта» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2 3
22:26 · Испания. Ла Лига
«Жирона» за полтайма забила 4 гола «Эспаньолу»
22:01 · Испания. Ла Лига
Педри и Гави — в стартовом составе «Барселоны» на игру против «Сельты» 1
20:17 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» быстро пропустил в матче с «Алавесом», но успел вырвать победу
18:09 · Испания. Ла Лига
«Валенсия» ушла с последнего места, забив 4 гола «Бетису»
18:07 · Испания. Ла Лига
Дубль, автогол и ассист: Дуро из «Валенсии» выдал фееричный матч в Ла Лиге
15:38 · Испания. Ла Лига
Анчелотти высказался о позиции Мбаппе: «Он никогда не просил»
15:34 · Испания. Ла Лига
Анчелотти: Браим Диас — важнейший игрок для «Реала»
15:32 · Испания. Ла Лига
Анчелотти ответил на слухи о психологических проблемах Мбаппе
15:22 · Испания. Ла Лига
Анчелотти высказался о возможных трансферах «Реала»
14:52 · Испания. Ла Лига
Жалоба «ПСЖ» по делу Мбаппе отклонена – подробности 3
14:12 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Спартака» отреагировал на информацию об интересе «Барселоны»
Все новости