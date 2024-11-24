«Реал» хотел уволить Анчелотти, но итальянца спасла победа

Спортдир мадридского «Реала» Сантьяго Солари мог сменить итальянца Карло Анчелотти на посту главного тренера команды. Клуб планировал перестановку в случае неудачного исхода матча чемпионата Испании с «Осасуной». Об этом рапортует Relevo.

Впрочем, «сливочные» одержали разгромную победу со счетом 4:0. После этого разговоре об отставке Анчелотти поутихли. Стоит отметить, что Солари уже руководил командой на посту рулевого с 2018 по 2019 год.

Ближайший поединок «Реал» проведет на выезде против «Леганеса». Встреча состоится в воскресенье, 24 ноября, стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени.