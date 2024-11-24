Гави – об упущенной победе «Барселоны»: «Это не повторится»

Полузащитник «Барселоны» Гави дал комментарий после матча с «Сельтой» (2:2).

Команда Ханса-Дитера Флика повела со счётом 2:0 благодаря голам Рафиньи и Роберта Левандовски, но удержать преимущество не смогла. «Сельта» отыгралась, забив на 84-й и 86-й минутах, а перед этим с поля был удалён Марк Касадо.

«Влияние красной карточки? Удаления – часть футбола. У нас было много других ошибок, – делится мыслями Гави. – Мы всегда хотим выиграть, болельщики это знают. Уверен, произошедшее сегодня больше не повторится. Мы не допустим таких ошибок снова», – заявил в послематчевой беседе со СМИ хавбек, впервые с прошлого года вышедший в стартовом составе.