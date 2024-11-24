Флик устроил разнос игрокам «Барселоны» после ничьей с «Сельтой»

Рулевой «Барселоны» Ханс-Дитер Флик был крайне разочарован игрой своей команды в матче против «Сельты» (2:2).

Ход встречи перевернулся в концовке: на 82-й минуте Марк Касадо был удалён и оставил каталонцев в меньшинстве, а на 84-й и 86-й хозяева поля забили два мяча и спаслись от поражения.

Сразу после завершения поединка Флик гневно отчитал игроков «Барселоны» в раздевалке, докладывает LaTdT. Немецкий наставник был очень зол и попытался донести до футболистов, что те обязаны сохранять концентрацию до финального свистка. Флика крайне разочаровали грубые индивидуальные ошибки, совершённые по ходу встречи.