Флик назвал ключевую причину упущенной победы «Барселоны»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик рассказал, что стало главной причиной проваленной концовки матча с «Сельтой» (2:2).

На 82-й минуте встречи, когда «сине-гранатовые» вели со счётом 2:0, Марк Касадо получил красную карточку. Спустя всего две минуты Жюль Кунде допустил грубую ошибку и позволил «Сельте» отыграть один мяч, а на 86-й хозяева установили на табло равенство.

«Что сыграло определяющую роль: удаление Касадо или ошибка Кунде?» – спросили журналисты у Флика после завершения поединка. – «Ни то, ни другое. Результат – итог всего матча. Слишком много ошибок, слишком много плохих передач, потерь мяча и неверных решений. Это касается всей команды. Мы выигрываем и проигрываем вместе», – приводит Barca Universal ответ наставника.