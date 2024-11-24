Кунде прокомментировал свою ошибку, которая стоила «Барселоне» двух очков

Защитник «Барселоны» Жюль Кунде дал интервью после неудачного для себя и команды матча с «Сельтой» (2:2).

На 84-й минуте француз замешкался с мячом в своей штрафной и буквально подарил оппонентам гол – так хозяева поля сократили отставание. Спустя ещё две минуты «Сельта» сравняла счёт.

«Я сыграл не слишком здорово. Мне не хватило концентрации, и это дорого нам обошлось. Моя ошибка была фатальной.

Я несу ответственность за этот результат. Мы сыграли вничью во многом из-за моей ошибки. Мы с самого начала играли не лучшим образом, но всё началось с этого эпизода. Это было глупо. Такого не должно было произойти. Я поставил команду в трудное положение», – заявил в послематчевом интервью Кунде.