Касадо принёс извинения после осечки «Барселоны»

Полузащитник «Барселоны» Марк Касадо извинился за своё удаление в матче против «Сельты» (2:2).

21-летний футболист получил красную карточку на 82-й минуте при счёте 2:0 в пользу «сине-гранатовых». Оставшись вдесятером, каталонцы сразу растеряли преимущество, пропустив голы на 84-й и 86-й.

«Приношу извинения команде и болельщикам. Решения на поле принимаются за тысячные доли секунды – очевидно, моё решение было ошибочным. Мы продолжим работать», – написал Касадо в социальных сетях вскоре после завершения поединка.

«Барселона» опережает мадридские «Атлетико» и «Реал» на пять и семь очков соответственно, однако «сливочные» провели на два матча меньше.