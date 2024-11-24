«Барселона» набрала одно очко в трёх матчах без Ямаля в Ла Лиге

«Барселоне» снова не удалось выиграть без 17-летнего Ламина Ямаля.

Каталонцы вели дело к победе в выездном поединке с «Сельтой», но растеряли задел в два гола, пропустив на 84-й и 86-й минутах.

В заявке «сине-гранатовых» отсутствовал Ямаль – он продолжает залечивать травму. Таким образом, «Барселона» потеряла очки во всех трёх матчах нынешнего розыгрыша Ла Лиги без юного вингера – всего один набранный балл. В двух предыдущих случаях, когда Ламин не появлялся в старте, команда Ханса-Дитера Флика проиграла «Реал Сосьедаду» (0:1) и «Осасуне» (2:4).

Примечательно, что при наличии Ямаля в основе «Барселона» пока не допускала осечек – 11 побед в 11 встречах.