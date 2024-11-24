Флик объяснил упущенную победу «Барселоны»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о причинах неудачи своей команды в матче с «Сельтой» (2:2).

«Сине-гранатовые» вели со счётом 2:0 до 84-й минуты, после чего позволили хозяевам поля отыграться в течение трёх минут. Перед началом камбэка «Сельты» с поля был удалён хавбек каталонцев Марк Касадо.

«Мы провели плохой матч, мне нужно обсудить это с игроками. Я уже говорил об этом раньше: ты не победишь, если будешь выкладываться только на 80, 85 или даже 90%. Дело не в последней десятиминутке – мы были плохи на протяжении всего матча. Ужасная игра, далёкая от нашего привычного уровня.

Все говорили, что «Сельта» – трудный соперник, что сегодня нам будет непросто, но это не оправдание. Мы должны играть лучше. Это вопрос концентрации», – цитирует Barca Universal Флика.