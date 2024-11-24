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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Атлетико» пропустил самый ранний гол с пенальти в чемпионате с 2011 года

24 Ноября 2024 • 03:56 Комментировать
Атлетико М
2:1
Алавес

В испанском футболе проходят матчи четырнадцатого тура чемпионата Испании, мадридский «Атлетико» принимал дома «Алавес» и сумел одержать волевую победу со счетом 2:1. Мадридцы быстро пропустили, это случилось уже на шестой минуте игры после того, как «Алавес» получил право на пенальти.

Как оказалось, для «Атлетико» это был самый ранний гол, пропущенный пенальти в чемпионате, с октября 2011 года. Тогда Диего Симеоне даже ещё не руководил клубом, он возглавил его с начала 2012 года. Это случилось в тому году в игре с «Мальоркой», тогда «Атлетико» пропустил уже на второй минуте.


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