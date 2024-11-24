«Барселона» в большинстве упустила перевес в два гола над «Сельтой»

После осечки с «Реал Сосьедадом» в прошлом туре Ла Лиги «Барселона» снова играла на выезде и подарила шансы «Сельте».

На 15-й минуте убежал Рафинья Диас от защитника, сблизился с кипером и переправил мяч в левый от себя угол рамки оппонента - 0:1. Джонатан Бамба получил мяч слева, после чего нанес выстрел в ближний угол, но сфера полетела чуть выше перекладины. Перебросил Роберт Левандовски вратаря на правом фланге, мяч в сетке, но судейская бригада зафиксировала у поляка вне игры.

На 61-й минуте получил Левандовски мяч в центре штрафной соперника и протаранил оборону соперника, после чего переправил сферу в сетку - 0:2. В ответ Альфонсо Гонсалес на ворота соперника выбежал, плотный удар и попадание в руки голкиперу. Рафинья справа убежал от соперников и нанес выстрел в дальний угол - мяч угодил в штангу, после чего вылетел в поле.

На 82-й минуте Марк Касадо сфолил в центре поля и получил вторую желтую карточку. Тут же Жюль Кунде неаккуратно срезал мяч в свои ворота, но повезло гостям, что мяч покинул пределы поля перед прострелом. Невероятно, но «Сельта» забила еще дважды подряд. До последнего прессинговал Кунде сейчас Гонсалес, защитник отдал неудачный пас на вратаря, а вышедший на замену игрок «небесных» опередил голкипера гостей и переправил мяч в сетку. Яго Аспас убрал на замахе защитника и покатил мяч на правый край, Уго Альварес получил сферу от партнера, избавился от опеки и пробил впритирку с левой стойкой - 2:2.

«Барселона» лидирует, но по потерянным очкам впереди «Реала» только на один пункт. Соперник - десятый.