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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» в большинстве упустила перевес в два гола над «Сельтой»

24 Ноября 2024 • 00:57 Комментировать (6)
Сельта
2:2
Барселона

После осечки с «Реал Сосьедадом» в прошлом туре Ла Лиги «Барселона» снова играла на выезде и подарила шансы «Сельте».

На 15-й минуте убежал Рафинья Диас от защитника, сблизился с кипером и переправил мяч в левый от себя угол рамки оппонента - 0:1. Джонатан Бамба получил мяч слева, после чего нанес выстрел в ближний угол, но сфера полетела чуть выше перекладины. Перебросил Роберт Левандовски вратаря на правом фланге, мяч в сетке, но судейская бригада зафиксировала у поляка вне игры.

На 61-й минуте получил Левандовски мяч в центре штрафной соперника и протаранил оборону соперника, после чего переправил сферу в сетку - 0:2. В ответ Альфонсо Гонсалес на ворота соперника выбежал, плотный удар и попадание в руки голкиперу. Рафинья справа убежал от соперников и нанес выстрел в дальний угол - мяч угодил в штангу, после чего вылетел в поле.

На 82-й минуте Марк Касадо сфолил в центре поля и получил вторую желтую карточку. Тут же Жюль Кунде неаккуратно срезал мяч в свои ворота, но повезло гостям, что мяч покинул пределы поля перед прострелом. Невероятно, но «Сельта» забила еще дважды подряд. До последнего прессинговал Кунде сейчас Гонсалес, защитник отдал неудачный пас на вратаря, а вышедший на замену игрок «небесных» опередил голкипера гостей и переправил мяч в сетку. Яго Аспас убрал на замахе защитника и покатил мяч на правый край, Уго Альварес получил сферу от партнера, избавился от опеки и пробил впритирку с левой стойкой - 2:2.

«Барселона» лидирует, но по потерянным очкам впереди «Реала» только на один пункт. Соперник - десятый.

Протокол игры  
Сельта2:2Барселона
  15'Рафинья Диас (0:1)
  61'Левандовски Роберт (0:2)
(1:2) Гонсалес Альфонсо84'  
(2:2) Альварес Уго86'  
Гуаита ВисентеРодригес Хави  60'Старфельт КарлАлонсо МаркосАльварес УгоМингеса ОскарПейнадо Франсиско 75' (Сотело Хьюго ( 75'  87') Илайш Мориба  90'Аспас Яго  45' 90' (Дуран Пабло ( 90') Бамба Джонатан 62' (Гонсалес Альфонсо ( 62') Дувикас Анастасиос 75' (Иглесиас Борха ( 75')
Запасные: Серви ФранкоАльенде ТадеоАйду ДжозефВильяр ИванРистич МихайлоРодригес ДамианМанкильо ХавиДомингес Карлос
Пенья ИньякиКунде ЖюльКубарси ПауИньиго МартинесМартин Жерар  3' 46' (Форт Эктор ( 46'  80') Касадо Марк  75'  82'Педри 75' (Лопес Фермин ( 75'  90') Рафинья ДиасОльмо Дани 89' (Виктор Пау ( 89') Гави 75' (Де Йонг Френки ( 75') Левандовски Роберт 89' (Торре Пабло ( 89')
Запасные: Кортес АльвароБальде АлехандроЩесны ВойцехКочен ДиегоДомингес СерхиФернандес ГильермоДарвих Ноа
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Евро-Футбол.Ру,
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Комментарии (6) Все комментарии
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Олли Кан
24 Ноября 2024 в 01:17
Сельта вообще не самый удобный соперник доя Барсы, они регулярно у них отбирала очки, а порой и вовсе били. Да уж, без Ямаля опять провальный матч... Говорил я друзьям, что будет тяжелая игра и для Барсы без Ямаля даже ничья будет хорошим результатом, так и вышло
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Bartimeus
24 Ноября 2024 в 01:06
Сельта поражения не заслужила, дала настоящий бой. Барса же несколько расхлябанно, вальяжно играла и поплатилась за это. Ольмо, Педри слабо сыграли, могли гораздо лучше. Гави с Фрэнки будем считать набирают форму. Касадо хороший матч, но удалением все перечеркнул. И тут же без него Барса пропускает оба мяча. Нет Ямаля и с Кунде некому обыграться на фланге. Мартин ничем положительным не отметился, в итоге фланги не работали.
Барсе пора приходить в себя, игра начинает разваливаться.
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pol-black
24 Ноября 2024 в 01:10
Флику пора вносить коррективы в игру. рано начал почивать на лаврах.
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pol-black
24 Ноября 2024 в 01:03
могли бы сделать задел побольше, тогда бы кельты не напрягались так. подвела Барсу защита. второй гол - вообще нечто. Кунде за такое нужно налысо побрить. как же не хватает Ямаля. Ольмо пока не в лучших кондициях, Френки тоже.
жаль - так бездарно упустить победу.
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Vova52
24 Ноября 2024 в 01:02
когда была в большенстве ?????
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pol-black
24 Ноября 2024 в 01:01
в каком большинстве???
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