«Мальорка» в меньшинстве вырвала победу над «Лас-Пальмасом»

В субботу «Мальорка» гостила у разыгравшегося «Лас-Пальмаса» и идеально использовала свои редкие удары в створ, но в концовке могла сыграть надёжнее.
В первом тайме можно вспомнить только попадание в штангу Фабио Силвы. В первой атаке после перерыва Даниэль Родригес открыл счет. Вскоре Роберто Наварро едва удвоил. На 77-й минуте интрига вернулась после меткого дальнего выстрела Дариу Эссугу, а вскоре Силва с пенальти сравнял счет - 2:2. Ведат Мурики к недавно привезенному пенальти записал в пассив и прямую красную карточку за неспортивное поведение. И все же в компенсированное время Хоан Мохика вырвал победу для гостей - 2:3.
«Мальорка» с 21 очком делит пятое место, соперник - четвертый с конца.
Протокол игры
|46'Родригес Даниэль I (0:1)
|56'Наварро Роберто (0:2)
|(1:2) Эссугу Дариу77'
|(2:2) Силва Фабио83'
|90'Мохика Хоан (2:3)
Силлессен Яспер•Росада Виктор•Суарес Алехандро• 90'Маккенна Скотт•Муньос Алекс61' (Муньос Хави (61') •Кампанья Хосе61' (Молейро Альберто (61') • 90'Родригес Кирьян76' (Мата Хайме (76') • 88'Эссугу Дариу• 64'Рамирес Сандро89' (Макбарни Оливер (89') •Силва Фабио•Фустер Мануэль61' (Бенито Рамирес (61')
Грейф Доминик•Морей Матеу86' (Шикинью (86') •Вальент Мартин•Раильо Антонио 68'71' (Санчес Антонио (71') •Мохика Хоан•Наварро Роберто76' (Маскарель Омар (76') •Ману Морланес• 43'Саму Кошта•Дардер Серхи86' (Фернандес Валери (86') •Родригес Даниэль I71' (Копете Хосе (71') •Мурики Ведат 88'
23 ноября. Стадион "Гран Канария".
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