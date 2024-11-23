Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

«Мальорка» в меньшинстве вырвала победу над «Лас-Пальмасом»

23 Ноября 2024 • 22:32 Комментировать
Лас-Пальмас
2:3
Мальорка
окончен

В субботу «Мальорка» гостила у разыгравшегося «Лас-Пальмаса» и идеально использовала свои редкие удары в створ, но в концовке могла сыграть надёжнее.

В первом тайме можно вспомнить только попадание в штангу Фабио Силвы. В первой атаке после перерыва Даниэль Родригес открыл счет. Вскоре Роберто Наварро едва удвоил. На 77-й минуте интрига вернулась после меткого дальнего выстрела Дариу Эссугу, а вскоре Силва с пенальти сравнял счет - 2:2. Ведат Мурики к недавно привезенному пенальти записал в пассив и прямую красную карточку за неспортивное поведение. И все же в компенсированное время Хоан Мохика вырвал победу для гостей - 2:3.

«Мальорка» с 21 очком делит пятое место, соперник - четвертый с конца.

Протокол игры  
Лас-Пальмас2:3Мальорка
  46'Родригес Даниэль I (0:1)
  56'Наварро Роберто (0:2)
(1:2) Эссугу Дариу77'  
(2:2) Силва Фабио83'  
  90'Мохика Хоан (2:3)
Силлессен ЯсперРосада ВикторСуарес Алехандро  90'Маккенна СкоттМуньос Алекс 61' (Муньос Хави ( 61') Кампанья Хосе 61' (Молейро Альберто ( 61'  90') Родригес Кирьян 76' (Мата Хайме ( 76'  88') Эссугу Дариу  64'Рамирес Сандро 89' (Макбарни Оливер ( 89') Силва ФабиоФустер Мануэль 61' (Бенито Рамирес ( 61')
Запасные: Кардона МаркХиль ИванЛуаодис ЭнзоМармоль МикаГонсалес ФабиоХоркаш ДинкоХерцог Хуанма
Грейф ДоминикМорей Матеу 86' (Шикинью ( 86') Вальент МартинРаильо Антонио  68' 71' (Санчес Антонио ( 71') Мохика ХоанНаварро Роберто 76' (Маскарель Омар ( 76') Ману Морланес  43'Саму КоштаДардер Серхи 86' (Фернандес Валери ( 86') Родригес Даниэль I 71' (Копете Хосе ( 71') Мурики Ведат  88'
Запасные: Луна ДаниэльРикельме ЛеонардоMarc HidalgoВан дер Хейден СибеЛьябрес ХавьерГарсия Пере
23 ноября. Стадион "Гран Канария".
100 $Получить
Реклама, melbet.ru
300 $Получить
Реклама

 

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Мальорка Лас-Пальмас

Новости по матчу

Сегодня, 23 Ноября
00:58
Точный прогноз и ставка на матч Лас-Пальмас – Мальорка чемпионата Испании – 23 ноября 2024
21 Ноября
06:07
«Арсеналу» интересен молодой талант из Испании 1
19 Ноября
01:11
«Реал» и «Барселона» поспорят за перспективного португальца
17 Ноября
21:57
Игрок молодёжной сборной Испании: «Надеюсь, однажды перейду в «Барселону»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
«Спартак» обратился к Джикии Карпин назвал суперклуб, который готов тренировать Роналду вернётся в Европу, Черчесов нашёл новую работу, а Россия сможет сыграть на Евро – в главных слухах недели Назван главный фаворит ЧМ-2026: Аргентина с Месси на втором месте, Англия - четвёртая Назван главный фаворит на «Золотой мяч» - 2025: Винисиус – четвёртый, Холанн – седьмой, а Мбаппе – десятый Родри назвал единственного игрока, который может приблизиться к Роналду и Месси Доннарумма может уйти из «ПСЖ» в суперклуб Роналду назвал рекорд, который не хочет побить Роналду получил предложение по смене клуба от звёздного тренера В «Манчестер Сити» приняли решение по Холанну после продления контракта Гвардиолы
УЕФА принял решение по России Винисиус опять без гола, а Вальверде с голом: Бразилия спаслась от поражения от Уругвая Названа величайшая сборная в истории футбола: Бразилия – на втором месте Мбаппе им не нужен: Динь с Рабио разорвали Италию и подарили Франции выигрыш группы Лиги наций Покер Угальде позволил «Спартаку» разгромить «Локомотив» в московском дерби Дзюба или Кержаков: чьи голы более значимы для сборной России Что привело «Манчестер Сити» к серьёзному кризису Карпин назвал суперклуб, который готов тренировать Роналду в порядке: 39-летний форвард продолжает штамповать голы в Саудовской Аравии и Португалии Гвардиола продлил контракт – и проиграл 5-й раз подряд: «Манчестер Сити» жёстко бит «Тоттенхэмом» на «Этихаде»
Спортивные новости
«Локомотив» без шансов проиграл «Торпедо» в КХЛ Корешков: Ян победил без вопросов Ян выиграл у Фигейреду единогласным решением судей Врач раскрыл, как будет проходить восстановление Овечкина после перелома ноги Расселл выиграл квалификацию на Гран-при Лас-Вегаса Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Валенсия Валенсия
Бетис Бетис
4
2
2.85 3.00 2.55
Видео
Окончен
Атлетико М Атлетико М
Алавес Алавес
2
1
1.33 4.90 8.80
Видео
Окончен
Жирона Жирона
Эспаньол Эспаньол
4
1
1.44 4.60 6.40
Видео
Окончен
Лас-Пальмас Лас-Пальмас
Мальорка Мальорка
2
3
2.90 3.00 2.55
Видео
12 мин
Сельта Сельта
Барселона Барселона
0
0
4.60 4.30 1.61
Видео
24.11.24 в 16:00
Осасуна Осасуна
Вильярреал Вильярреал
2.41 3.45 2.75
Видео
24.11.24 в 18:15
Севилья Севилья
Райо Вальекано Райо Вальекано
2.11 3.15 3.60
Видео
24.11.24 в 20:30
Леганес Леганес
Реал Мадрид Реал Мадрид
7.80 5.00 1.34
Видео
24.11.24 в 23:00
Атлетик Б Атлетик Б
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
2.21 3.05 3.50
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 23 Ноября
22:32 · Испания. Ла Лига
«Мальорка» в меньшинстве вырвала победу над «Лас-Пальмасом»
22:30 · Испания. Ла Лига
«Сельта» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
22:26 · Испания. Ла Лига
«Жирона» за полтайма забила 4 гола «Эспаньолу»
22:01 · Испания. Ла Лига
Педри и Гави — в стартовом составе «Барселоны» на игру против «Сельты» 1
20:17 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» быстро пропустил в матче с «Алавесом», но успел вырвать победу
18:09 · Испания. Ла Лига
«Валенсия» ушла с последнего места, забив 4 гола «Бетису»
18:07 · Испания. Ла Лига
Дубль, автогол и ассист: Дуро из «Валенсии» выдал фееричный матч в Ла Лиге
15:38 · Испания. Ла Лига
Анчелотти высказался о позиции Мбаппе: «Он никогда не просил»
15:34 · Испания. Ла Лига
Анчелотти: Браим Диас — важнейший игрок для «Реала»
15:32 · Испания. Ла Лига
Анчелотти ответил на слухи о психологических проблемах Мбаппе
15:22 · Испания. Ла Лига
Анчелотти высказался о возможных трансферах «Реала»
14:52 · Испания. Ла Лига
Жалоба «ПСЖ» по делу Мбаппе отклонена – подробности 2
14:12 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Спартака» отреагировал на информацию об интересе «Барселоны»
13:47 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» выбрал главную трансферную цель 1
13:33 · Испания. Ла Лига
Флик ответил, готов ли остаться в «Барселоне» на 10 лет
12:50 · Испания. Ла Лига
«Барселона» может оказаться от нападающего Дэвида - названа причина 1
09:33 · Испания. Ла Лига
«Реал» нашёл нападающего, который может заменить Мбаппе или Винисиуса 1
09:23 · Италия. Серия А
«Реал» нашёл полузащитника на замену Модричу - названо имя 1
08:03 · Англия. Премьер-лига
В «Реале» приняли решение по Родри слухи
07:14 · Англия. Премьер-лига
Названы главные конкуренты «Баварии» в борьбе за Вирца
06:35 · Англия. Премьер-лига
Три топ-клуба АПЛ следят за Браимом Диасом из «Реала»
06:27 · Испания. Ла Лига
Тренер «Сельты» ответил, как обыграть нынешнюю «Барселону»
05:58 · Испания. Ла Лига
Тренер «Сельты» объяснил секрет успеха Флика в «Барселоне»
03:46 · Испания. Ла Лига
«Барселона» и Nike договорились - контракт продлён до 2038 года 1
01:00 · Испания. Ла Лига
«Хетафе» выиграл у «Вальядолида» битву аутсайдеров
Все новости