«Мальорка» в меньшинстве вырвала победу над «Лас-Пальмасом»

В субботу «Мальорка» гостила у разыгравшегося «Лас-Пальмаса» и идеально использовала свои редкие удары в створ, но в концовке могла сыграть надёжнее.

В первом тайме можно вспомнить только попадание в штангу Фабио Силвы. В первой атаке после перерыва Даниэль Родригес открыл счет. Вскоре Роберто Наварро едва удвоил. На 77-й минуте интрига вернулась после меткого дальнего выстрела Дариу Эссугу, а вскоре Силва с пенальти сравнял счет - 2:2. Ведат Мурики к недавно привезенному пенальти записал в пассив и прямую красную карточку за неспортивное поведение. И все же в компенсированное время Хоан Мохика вырвал победу для гостей - 2:3.

«Мальорка» с 21 очком делит пятое место, соперник - четвертый с конца.