«Жирона» за полтайма забила 4 гола «Эспаньолу»

В 14-м туре чемпионата Испании набравшая ход «Жирона» быстро разобралась с аутсайдерами из «Эспаньола».

Уже на четвертой минуте Бриан Хиль поставил точку в быстрой атаке и открыл счет. Он же ассистировал Бояну Миовски, сначала выведя его на пустые ворота, а вскоре помог пробить с лета в цель - 3:0. На 27-й минуте четвертый гол «Жироны» забил Ладислав Крейчи. После перерыва Хавьер Пуадо дальним выстрелом забил гол престижа - 4:1.

«Жирона» после третьей победы подряд ворвалась в еврокубковую зону и делит пятое место, а соперник - второе с конца.