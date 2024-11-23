Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

«Жирона» за полтайма забила 4 гола «Эспаньолу»

23 Ноября 2024 • 22:26 Комментировать
Жирона
4:1
Эспаньол
окончен

В 14-м туре чемпионата Испании набравшая ход «Жирона» быстро разобралась с аутсайдерами из «Эспаньола».

Уже на четвертой минуте Бриан Хиль поставил точку в быстрой атаке и открыл счет.  Он же ассистировал Бояну Миовски, сначала выведя его на пустые ворота, а вскоре помог пробить с лета в цель - 3:0. На 27-й минуте четвертый гол «Жироны» забил Ладислав Крейчи. После перерыва Хавьер Пуадо дальним выстрелом забил гол престижа - 4:1.

«Жирона» после третьей победы подряд ворвалась в еврокубковую зону и делит пятое место, а соперник - второе с конца.

Протокол игры  
Жирона4:1Эспаньол
(1:0) Хиль Бриан4'  
(2:0) Миовски Боян16'  
(3:0) Миовски Боян21'  
(4:0) Крейчи Ладислав II27'  
  55'Пуадо Хавьер (4:1)
Гассанига ПаулоМартинес АрнауДавид ЛопесКрейчи Ладислав IIБлинд ДэйлиВан де Бек Донни 60' (Цыганков Виктор ( 60') Ромеу ОриольГутьеррес Мигель 82' (Ойя Сельви Клуа ( 82') Асприлья Ясер 60' (Мартин Иван ( 60') Миовски Боян 71' (Стуани Кристиан ( 71') Хиль Бриан 71' (Данджума Арно ( 71')
Запасные: Хуанпе ХуанХуан Карлос МартинКим Мин-Су IIФрансес АлехандроСолис ДжонАртеро РикардЛопес Пау
Гарсия ЖоанЭль Хилали ОмарСерхи Гомес 64' (Агуадо Альваро ( 64') Кабрера ЛеандроТехеро Альваро 82' (Лосано Поль ( 82') Ромеро Карлос  36' 46' (Оливан Бриан ( 46') Крал АлексБауза Рафель 64' (Кардона Ирвин ( 64') Каррерас Жофре  72'Пуадо Хавьер  71'Велиз Алехо 64' (Кумбулла Мараш ( 64')
Запасные: Фортуньо АнхельСмит ДжастинХеддира ВалидПачеко ФернандоЮнювар НаджиСанчес СальвадорМилья Пере
23 ноября. Стадион "Монтиливи" (Жирона).
100 $Получить
Реклама, melbet.ru
300 $Получить
Реклама

 

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Эспаньол Жирона

Новости по матчу

Сегодня, 23 Ноября
00:49
Бесплатный прогноз и ставка на матч Жирона – Эспаньол чемпионата Испании – 23 ноября 2024
19 Ноября
23:24
Ориоль Ромеу рассказал, почему не заиграл в «Барселоне»
00:38
«Реал» может подписать сразу двух левых защитников
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
«Спартак» обратился к Джикии Карпин назвал суперклуб, который готов тренировать Роналду вернётся в Европу, Черчесов нашёл новую работу, а Россия сможет сыграть на Евро – в главных слухах недели Назван главный фаворит ЧМ-2026: Аргентина с Месси на втором месте, Англия - четвёртая Назван главный фаворит на «Золотой мяч» - 2025: Винисиус – четвёртый, Холанн – седьмой, а Мбаппе – десятый Родри назвал единственного игрока, который может приблизиться к Роналду и Месси Доннарумма может уйти из «ПСЖ» в суперклуб Роналду назвал рекорд, который не хочет побить Роналду получил предложение по смене клуба от звёздного тренера В «Манчестер Сити» приняли решение по Холанну после продления контракта Гвардиолы
УЕФА принял решение по России Винисиус опять без гола, а Вальверде с голом: Бразилия спаслась от поражения от Уругвая Названа величайшая сборная в истории футбола: Бразилия – на втором месте Мбаппе им не нужен: Динь с Рабио разорвали Италию и подарили Франции выигрыш группы Лиги наций Покер Угальде позволил «Спартаку» разгромить «Локомотив» в московском дерби Дзюба или Кержаков: чьи голы более значимы для сборной России Что привело «Манчестер Сити» к серьёзному кризису Карпин назвал суперклуб, который готов тренировать Роналду в порядке: 39-летний форвард продолжает штамповать голы в Саудовской Аравии и Португалии Гвардиола продлил контракт – и проиграл 5-й раз подряд: «Манчестер Сити» жёстко бит «Тоттенхэмом» на «Этихаде»
Спортивные новости
«Локомотив» без шансов проиграл «Торпедо» в КХЛ Корешков: Ян победил без вопросов Ян выиграл у Фигейреду единогласным решением судей Врач раскрыл, как будет проходить восстановление Овечкина после перелома ноги Расселл выиграл квалификацию на Гран-при Лас-Вегаса Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Валенсия Валенсия
Бетис Бетис
4
2
2.85 3.00 2.55
Видео
Окончен
Атлетико М Атлетико М
Алавес Алавес
2
1
1.33 4.90 8.80
Видео
Окончен
Жирона Жирона
Эспаньол Эспаньол
4
1
1.44 4.60 6.40
Видео
Окончен
Лас-Пальмас Лас-Пальмас
Мальорка Мальорка
2
3
2.90 3.00 2.55
Видео
12 мин
Сельта Сельта
Барселона Барселона
0
0
4.60 4.30 1.61
Видео
24.11.24 в 16:00
Осасуна Осасуна
Вильярреал Вильярреал
2.41 3.45 2.75
Видео
24.11.24 в 18:15
Севилья Севилья
Райо Вальекано Райо Вальекано
2.11 3.15 3.60
Видео
24.11.24 в 20:30
Леганес Леганес
Реал Мадрид Реал Мадрид
7.80 5.00 1.34
Видео
24.11.24 в 23:00
Атлетик Б Атлетик Б
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
2.21 3.05 3.50
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 23 Ноября
22:32 · Испания. Ла Лига
«Мальорка» в меньшинстве вырвала победу над «Лас-Пальмасом»
22:30 · Испания. Ла Лига
«Сельта» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
22:26 · Испания. Ла Лига
«Жирона» за полтайма забила 4 гола «Эспаньолу»
22:01 · Испания. Ла Лига
Педри и Гави — в стартовом составе «Барселоны» на игру против «Сельты» 1
20:17 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» быстро пропустил в матче с «Алавесом», но успел вырвать победу
18:09 · Испания. Ла Лига
«Валенсия» ушла с последнего места, забив 4 гола «Бетису»
18:07 · Испания. Ла Лига
Дубль, автогол и ассист: Дуро из «Валенсии» выдал фееричный матч в Ла Лиге
15:38 · Испания. Ла Лига
Анчелотти высказался о позиции Мбаппе: «Он никогда не просил»
15:34 · Испания. Ла Лига
Анчелотти: Браим Диас — важнейший игрок для «Реала»
15:32 · Испания. Ла Лига
Анчелотти ответил на слухи о психологических проблемах Мбаппе
15:22 · Испания. Ла Лига
Анчелотти высказался о возможных трансферах «Реала»
14:52 · Испания. Ла Лига
Жалоба «ПСЖ» по делу Мбаппе отклонена – подробности 2
14:12 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Спартака» отреагировал на информацию об интересе «Барселоны»
13:47 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» выбрал главную трансферную цель 1
13:33 · Испания. Ла Лига
Флик ответил, готов ли остаться в «Барселоне» на 10 лет
12:50 · Испания. Ла Лига
«Барселона» может оказаться от нападающего Дэвида - названа причина 1
09:33 · Испания. Ла Лига
«Реал» нашёл нападающего, который может заменить Мбаппе или Винисиуса 1
09:23 · Италия. Серия А
«Реал» нашёл полузащитника на замену Модричу - названо имя 1
08:03 · Англия. Премьер-лига
В «Реале» приняли решение по Родри слухи
07:14 · Англия. Премьер-лига
Названы главные конкуренты «Баварии» в борьбе за Вирца
06:35 · Англия. Премьер-лига
Три топ-клуба АПЛ следят за Браимом Диасом из «Реала»
06:27 · Испания. Ла Лига
Тренер «Сельты» ответил, как обыграть нынешнюю «Барселону»
05:58 · Испания. Ла Лига
Тренер «Сельты» объяснил секрет успеха Флика в «Барселоне»
03:46 · Испания. Ла Лига
«Барселона» и Nike договорились - контракт продлён до 2038 года 1
01:00 · Испания. Ла Лига
«Хетафе» выиграл у «Вальядолида» битву аутсайдеров
Все новости