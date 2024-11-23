«Жирона» за полтайма забила 4 гола «Эспаньолу»

В 14-м туре чемпионата Испании набравшая ход «Жирона» быстро разобралась с аутсайдерами из «Эспаньола».
Уже на четвертой минуте Бриан Хиль поставил точку в быстрой атаке и открыл счет. Он же ассистировал Бояну Миовски, сначала выведя его на пустые ворота, а вскоре помог пробить с лета в цель - 3:0. На 27-й минуте четвертый гол «Жироны» забил Ладислав Крейчи. После перерыва Хавьер Пуадо дальним выстрелом забил гол престижа - 4:1.
«Жирона» после третьей победы подряд ворвалась в еврокубковую зону и делит пятое место, а соперник - второе с конца.
Протокол игры
|(1:0) Хиль Бриан4'
|(2:0) Миовски Боян16'
|(3:0) Миовски Боян21'
|(4:0) Крейчи Ладислав II27'
|55'Пуадо Хавьер (4:1)
Гассанига Пауло•Мартинес Арнау•Давид Лопес•Крейчи Ладислав II•Блинд Дэйли•Ван де Бек Донни60' (Цыганков Виктор (60') •Ромеу Ориоль•Гутьеррес Мигель82' (Ойя Сельви Клуа (82') •Асприлья Ясер60' (Мартин Иван (60') •Миовски Боян71' (Стуани Кристиан (71') •Хиль Бриан71' (Данджума Арно (71')
Гарсия Жоан•Эль Хилали Омар•Серхи Гомес64' (Агуадо Альваро (64') •Кабрера Леандро•Техеро Альваро82' (Лосано Поль (82') •Ромеро Карлос 36'46' (Оливан Бриан (46') •Крал Алекс•Бауза Рафель64' (Кардона Ирвин (64') •Каррерас Жофре• 72'Пуадо Хавьер• 71'Велиз Алехо64' (Кумбулла Мараш (64')
23 ноября. Стадион "Монтиливи" (Жирона).
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