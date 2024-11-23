Педри и Гави — в стартовом составе «Барселоны» на игру против «Сельты»

Сегодня, 23 ноября, «Барселона» встретится на выезде с «Сельтой» в рамках 14-го тура чемпионата Испании.

Пресс-служба каталонской команды опубликовала состав на предстоящий футбольный поединок.

С первых минут главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик решил выпустить на поле следующих футболистов: Пенья (вр), Кунде, Кубарси, Мартинес, Мартин, Касадо, Педри, Рафинья, Ольмо, Гави, Левандовски.

Начало матча между «Сельтой» и «Барселоной» запланировано на 23:00 по московскому времени. Не пропустите прямую текстовую трансляцию, которую организует спортивный портал LiveResult.