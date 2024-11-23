«Атлетико» быстро пропустил в матче с «Алавесом», но успел вырвать победу

В 14-м туре Ла Лиги «Атлетико» быстро пропустил дома во встрече с «Алавесом» и очень долго не мог перевернуть игру.

На седьмой минуте Хави галан рукой остановил мяч у своих ворот - пенальти. Хон Гуриди с точки перехитрил голкипера - 0:1. Сэмуел Лино вскоре едва не восстановил паритет, но его удар приняла на себя перекладина.

На исходе часа игры Клеман Ленгле должен был забивать головой, но все же промах. На 74-й минуте Абкар Абделькабир сыграл рукой, а Антуан Гризманн с пенальти оставил шанс вратарю, но все же забил - 1:1. Под конец Родриго де Пауль помог Александру Сорлоту вырвать победу - 2:1.

«Атлетико» уже второй в четырех очках от «Барселоны», соперник - 15-й.