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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Атлетико» быстро пропустил в матче с «Алавесом», но успел вырвать победу

23 Ноября 2024 • 20:17 Комментировать
Атлетико М
2:1
Алавес
окончен

В 14-м туре Ла Лиги «Атлетико» быстро пропустил дома во встрече с «Алавесом» и очень долго не мог перевернуть игру.

На седьмой минуте Хави галан рукой остановил мяч у своих ворот - пенальти. Хон Гуриди с точки перехитрил голкипера - 0:1. Сэмуел Лино вскоре едва не восстановил паритет, но его удар приняла на себя перекладина.

На исходе часа игры Клеман Ленгле должен был забивать головой, но все же промах. На 74-й минуте Абкар Абделькабир сыграл рукой, а Антуан Гризманн с пенальти оставил шанс вратарю, но все же забил - 1:1. Под конец Родриго де Пауль помог Александру Сорлоту вырвать победу - 2:1.

«Атлетико» уже второй в четырех очках от «Барселоны», соперник - 15-й.

Протокол игры  
Атлетико М2:1Алавес
  7'Гуриди Хон (0:1)
(1:1) Гризманн Антуан76'  
(2:1) Сорлот Александр86'  
Облак ЯнАспиликуэта СесарВитсель АксельЛенгле КлеманГалан Хави 46' (Сорлот Александр ( 46') Льоренте Маркос 46' (Симеоне Джулиано ( 46') Коке Хорхе 70' (Рикельме Родриго ( 70') Барриос ПаблоЛино Сэмуел 64' (Де Пауль Родриго ( 64'  90') Гризманн АнтуанКорреа Анхель  45' 59' (Альварес Хулиан ( 59'  90')
Запасные: Мандава РейнилдуГаллахер КонорМуссо ХуанХименес ХосеГомис Антонио
Сивера АнтониоТеналья НауэльАбкар АбделькабирМоуриньо Сантьяго 85' (Седлар Александр ( 85') Санчес Мануэль  70' 88' (Стоичков Хуан ( 88') Гевара АндерБланко Антонио  58'Висенте КарлосГуриди Хон 72' (Мартинес Антонио III ( 72') Мартин Карлос 85' (Конечни Томас ( 85'  88') Кике Гарсия 72' (Диарра Мусса ( 72')
Запасные: Реббах АбдеррахманПика АдрианРодригес АдрианВильялибре АсьерОвоно ХесусРомеро ЛукаХордан Хоан
23 ноября. Стадион "Рияд Эйр Метрополитано".
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