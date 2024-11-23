«Атлетико» быстро пропустил в матче с «Алавесом», но успел вырвать победу

В 14-м туре Ла Лиги «Атлетико» быстро пропустил дома во встрече с «Алавесом» и очень долго не мог перевернуть игру.
На седьмой минуте Хави галан рукой остановил мяч у своих ворот - пенальти. Хон Гуриди с точки перехитрил голкипера - 0:1. Сэмуел Лино вскоре едва не восстановил паритет, но его удар приняла на себя перекладина.
На исходе часа игры Клеман Ленгле должен был забивать головой, но все же промах. На 74-й минуте Абкар Абделькабир сыграл рукой, а Антуан Гризманн с пенальти оставил шанс вратарю, но все же забил - 1:1. Под конец Родриго де Пауль помог Александру Сорлоту вырвать победу - 2:1.
«Атлетико» уже второй в четырех очках от «Барселоны», соперник - 15-й.
Протокол игры
|7'Гуриди Хон (0:1)
|(1:1) Гризманн Антуан76'
|(2:1) Сорлот Александр86'
Облак Ян•Аспиликуэта Сесар•Витсель Аксель•Ленгле Клеман•Галан Хави46' (Сорлот Александр (46') •Льоренте Маркос46' (Симеоне Джулиано (46') •Коке Хорхе70' (Рикельме Родриго (70') •Барриос Пабло•Лино Сэмуел64' (Де Пауль Родриго (64') • 90'Гризманн Антуан•Корреа Анхель 45'59' (Альварес Хулиан (59') 90'
Сивера Антонио•Теналья Науэль•Абкар Абделькабир•Моуриньо Сантьяго85' (Седлар Александр (85') •Санчес Мануэль 70'88' (Стоичков Хуан (88') •Гевара Андер•Бланко Антонио• 58'Висенте Карлос•Гуриди Хон72' (Мартинес Антонио III (72') •Мартин Карлос85' (Конечни Томас (85') • 88'Кике Гарсия72' (Диарра Мусса (72')
23 ноября. Стадион "Рияд Эйр Метрополитано".
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