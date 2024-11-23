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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Валенсия» ушла с последнего места, забив 4 гола «Бетису»

23 Ноября 2024 • 18:09 Комментировать
Валенсия
4:2
Бетис
окончен

В 14-м туре чемпионата Испании «Валенсия» принимал «Бетис».

Уже на восьмой минуте хозяева повели после удара Сесара Тарреги. Вскоре счет сравнялся, когда Уго Дуро срезал мяч в свои ворота, играя на перехвате. Диего Лопес на 45-й минуте запустил мяч в штангу.  

Всё решилось после перерыва. Дуро исправился ударом с лета - 2:1. Через три минуты он же оформил дубль, пробив по воротам над голкипером. Еще три минуты, и Лопес сделал счет разгромным. Эсекьель Авила дальним выстрелом вернул подобие интриги, но гости не спаслись - 4:2.

«Валенсия» уже предпоследняя, соперник делит шестое место.

Протокол игры  
Валенсия4:2Бетис
(1:0) Таррега Сесар8'  
  14'Дуро Уго (1:1)
(2:1) Дуро Уго50'  
(3:1) Дуро Уго53'  
(4:1) Ногуэроль Диего Лопес56'  
  66'Авила Эсекьель (4:2)
Мамардашвили ГеоргийТаррега Сесар  90'Москера КристианГасиоровски ЯрекФулкье ДимитриГайя Хосе  90'Риоха Луис 90' (Перес Фран ( 90') Барренечеа Энцо  20' 75' (Гильямон Уго ( 75') Герра Хавьер 82' (Алмейда Андре IV ( 82'  86') Ногуэроль Диего Лопес 74' (Гомес Даниэль ( 74') Дуро Уго 74' (Валера Херман ( 74')
Запасные: Iker CordobaМадригал УорренКаньос СерхиТехон МартинВаскес ХесусДимитриевски СтолеХауме Доменек
Силва РуиСабали Юссуф  90'Бартра МаркНатанПерро РоменАлтимира СерхиCarlos Guirao 58' (Авила Эсекьель ( 58') Руибаль Айтор 58' (Ло Чельсо Джовани ( 58') Лосада Икер 58' (Бакамбу Седрик ( 58'  88') Эз Абде 68' (Хуанми Мигель ( 68') Роке Витор 81' (Диао Ассане ( 81')
Запасные: Родригес РикардоЛьоренте ДиегоФлорес МатеоАдриан Сан-МигельВьейтес Франсиско
23 ноября. Стадион "Месталья" (Валенсия).
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