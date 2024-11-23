«Валенсия» ушла с последнего места, забив 4 гола «Бетису»

В 14-м туре чемпионата Испании «Валенсия» принимал «Бетис».

Уже на восьмой минуте хозяева повели после удара Сесара Тарреги. Вскоре счет сравнялся, когда Уго Дуро срезал мяч в свои ворота, играя на перехвате. Диего Лопес на 45-й минуте запустил мяч в штангу.

Всё решилось после перерыва. Дуро исправился ударом с лета - 2:1. Через три минуты он же оформил дубль, пробив по воротам над голкипером. Еще три минуты, и Лопес сделал счет разгромным. Эсекьель Авила дальним выстрелом вернул подобие интриги, но гости не спаслись - 4:2.

«Валенсия» уже предпоследняя, соперник делит шестое место.