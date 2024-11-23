«Валенсия» ушла с последнего места, забив 4 гола «Бетису»

В 14-м туре чемпионата Испании «Валенсия» принимал «Бетис».
Уже на восьмой минуте хозяева повели после удара Сесара Тарреги. Вскоре счет сравнялся, когда Уго Дуро срезал мяч в свои ворота, играя на перехвате. Диего Лопес на 45-й минуте запустил мяч в штангу.
Всё решилось после перерыва. Дуро исправился ударом с лета - 2:1. Через три минуты он же оформил дубль, пробив по воротам над голкипером. Еще три минуты, и Лопес сделал счет разгромным. Эсекьель Авила дальним выстрелом вернул подобие интриги, но гости не спаслись - 4:2.
«Валенсия» уже предпоследняя, соперник делит шестое место.
Протокол игры
|(1:0) Таррега Сесар8'
|14'Дуро Уго (1:1)
|(2:1) Дуро Уго50'
|(3:1) Дуро Уго53'
|(4:1) Ногуэроль Диего Лопес56'
|66'Авила Эсекьель (4:2)
Мамардашвили Георгий•Таррега Сесар• 90'Москера Кристиан•Гасиоровски Ярек•Фулкье Димитри•Гайя Хосе• 90'Риоха Луис90' (Перес Фран (90') •Барренечеа Энцо 20'75' (Гильямон Уго (75') •Герра Хавьер82' (Алмейда Андре IV (82') • 86'Ногуэроль Диего Лопес74' (Гомес Даниэль (74') •Дуро Уго74' (Валера Херман (74')
Силва Руи•Сабали Юссуф• 90'Бартра Марк•Натан•Перро Ромен•Алтимира Серхи•Carlos Guirao58' (Авила Эсекьель (58') •Руибаль Айтор58' (Ло Чельсо Джовани (58') •Лосада Икер58' (Бакамбу Седрик (58') • 88'Эз Абде68' (Хуанми Мигель (68') •Роке Витор81' (Диао Ассане (81')
23 ноября. Стадион "Месталья" (Валенсия).
Бан пользователя