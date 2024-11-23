Дубль, автогол и ассист: Дуро из «Валенсии» выдал фееричный матч в Ла Лиге

Вечером субботы «Валенсия» принимала севильский «Бетис» в рамках испанской Ла Лиги (4:2). Удивительный матч лично для себя выдал игрок атаки «летучих мышей» Уго Дуро. Он оформил дубль, сделал ассист, а также забил в ворота собственной команды в этой игре.

Как отмечает телеграм-канал «МЯЧ Production», это первый случай за последние 10 сезонов Ла Лиги, когда игрок забил, отдал ассист и оформил автогол в одной игре.

К слову, «Валенсия» в текущем сезоне – аутсайдер Примеры. После победы «летучие мыши» поднялись с 10 баллами на 18 место, это по-прежнему зона вылета. Отметим, что из-за наводнения в провинции Валенсия у коллектива всего лишь 12 матчей в активе.