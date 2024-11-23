Анчелотти высказался о позиции Мбаппе: «Он никогда не просил»

Рулевой «Реала» Карло Анчелотти дал комментарий по поводу игровой позиции Килиана Мбаппе. Ранее в прессе писали о том, что француз хотел бы играть в атаке слева, а не на острие.

«Килиан никогда не просил меня о позиции на поле. Каждый футболист хочет попадать в стартовый состав. У Мбаппе и у Винисиуса нет фиксированной позиции на поле. Всё зависит от игры», - сказал Анчелотти на субботней пресс-конференции.

В воскресенье соперником «Реала» в чемпионате Испании будет «Леганес». Для команды Карло Анчелотти эта игра будет гостевой. На текущий момент «сливочные» располагаются на второй позиции в турнирной таблице Ла Лиги.