Анчелотти: Браим Диас — важнейший игрок для «Реала»

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о состоянии атакующего полузащитника команды Браима Диаса.

— Браим полностью восстановился после травмы. Он находится в замечательной форме. Диас может играть на позиции нападающего, а также помогать полузащите. Он очень, очень важен для нас, — приводит слова Анчелотти Madrid Xtra.

В нынешнем сезоне 25-летний Диас принял участие в девяти матчах во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и сделал две результативные передачи.

Завтра, 24 ноября, «Реал» встретится в гостях с «Леганесом» в рамках 14-го тура Ла Лиги, начало — в 20:30 по московскому времени.