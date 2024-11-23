Анчелотти ответил на слухи о психологических проблемах Мбаппе

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о состоянии нападающего Килиана Мбаппе.

«Проблемы с психологическим здоровьем у Мбаппе? Что за вопрос. Мне так не кажется. Я вижу его счастливым, он счастлив быть здесь. Спекуляции на эту тему кажутся мне слишком некрасивыми.

Плохая полоса случалась у каждого нападающего. Если они не забивают, они расстраиваются. Я вижу, что Мбаппе мотивирован и счастлив тренироваться. Негативная серия рано или поздно закончится. Завтра Мбаппе проведёт отличный матч. Рано или поздно он себя проявит», - сказал Анчелотти на пресс-конференции.

В воскресенье, 24 ноября, «Реал» проведёт гостевой матч чемпионата Испании против «Леганеса».