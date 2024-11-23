Анчелотти высказался о возможных трансферах «Реала»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос о возможных трансферах ближайшей зимой.

— Зимние трансферы? Мы подумаем об этом после того, как проведем последний матч в этом году, — приводит слова Анчелотти Madrid Xtra.

После 13 туров «Реал» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, отставая от лидирующей «Барселоны» на шесть баллов. Стоит сказать, что у «сливочных» есть игра в запасе.

До конца года «Реалу» осталось провести еще восемь матчей. Ближайшая игра пройдет 24 ноября против «Леганеса». Старт поединка 14-го тура Ла Лиги запланирован на 20:30 по мск.