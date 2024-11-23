Жалоба «ПСЖ» по делу Мбаппе отклонена – подробности

Профессиональная футбольная лига Франции недавно обязала «ПСЖ» выплатить форварду Килиану Мбаппе 55 миллионов евро. Речь идёт о сумме, которую футболист выбивает у клуба как долги по зарплате и бонусам.

У «ПСЖ» было десять дней на то, чтобы подать жалобу в исполнительный комитет Федерации футбола Франции. Гранд Лиги 1 опоздал на один день, поэтому жалоба была отклонена, пишет Marca.

Теперь у «ПСЖ» есть два варианта: либо выплатить Мбаппе 55 миллионов, либо пойти в суд. Очевидно, что парижане выберут второй вариант, поскольку они не считают, что должны платить Килиану деньги после ухода свободным агентом.