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Жалоба «ПСЖ» по делу Мбаппе отклонена – подробности

23 Ноября 2024 • 14:52 Комментировать (1)

Профессиональная футбольная лига Франции недавно обязала «ПСЖ» выплатить форварду Килиану Мбаппе 55 миллионов евро. Речь идёт о сумме, которую футболист выбивает у клуба как долги по зарплате и бонусам.

У «ПСЖ» было десять дней на то, чтобы подать жалобу в исполнительный комитет Федерации футбола Франции. Гранд Лиги 1 опоздал на один день, поэтому жалоба была отклонена, пишет Marca.

Теперь у «ПСЖ» есть два варианта: либо выплатить Мбаппе 55 миллионов, либо пойти в суд. Очевидно, что парижане выберут второй вариант, поскольку они не считают, что должны платить Килиану деньги после ухода свободным агентом.

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Комментарии (1) Все комментарии
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InterSan
23 Ноября 2024 в 15:22
Просто - «рука лицо»………55 млн евро на кону…….репутация, в конце концов…..а они все равно опоздали. На один день……..
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