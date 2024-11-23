Флик ответил, готов ли остаться в «Барселоне» на 10 лет

Немецкий специалист Ханс-Дитер Флик поделился мыслями касательно своего будущего в каталонской «Барселоне».
«Остаться на десять лет? Вряд ли я смогу так долго оставаться в одном клубе. У меня есть четверо внуков, хочу проводить с ними как можно больше времени до того, как мне исполнится 70 лет. Посмотрим», - приводятся слова тренера в социальных сетях инсайдера Фабрицио Романо.
Напомним, что 59-летний специалист занял пост главного тренера «сине-гранатовых» летом 2024 года. Под руководством Флика «Барселона» лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании. «Сине-гранатовые» опережают идущий вторым мадридский «Реал» на шесть баллов.
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