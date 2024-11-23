Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Флик ответил, готов ли остаться в «Барселоне» на 10 лет

23 Ноября 2024 • 13:33 Комментировать

Немецкий специалист Ханс-Дитер Флик поделился мыслями касательно своего будущего в каталонской «Барселоне».

«Остаться на десять лет?  Вряд ли я смогу так долго оставаться в одном клубе. У меня есть четверо внуков, хочу проводить с ними как можно больше времени до того, как мне исполнится 70 лет. Посмотрим», - приводятся слова тренера в социальных сетях инсайдера Фабрицио Романо.

Напомним, что 59-летний специалист занял пост главного тренера «сине-гранатовых» летом 2024 года. Под руководством Флика «Барселона» лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании. «Сине-гранатовые» опережают идущий вторым мадридский «Реал» на шесть баллов.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Ханс-Дитер Флик
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
«Спартак» обратился к Джикии Карпин назвал суперклуб, который готов тренировать Назван главный фаворит на «Золотой мяч» - 2025: Винисиус – четвёртый, Холанн – седьмой, а Мбаппе – десятый Назван главный фаворит ЧМ-2026: Аргентина с Месси на втором месте, Англия - четвёртая Роналду назвал рекорд, который не хочет побить Доннарумма может уйти из «ПСЖ» в суперклуб Родри назвал единственного игрока, который может приблизиться к Роналду и Месси Роналду получил предложение по смене клуба от звёздного тренера В «Манчестер Сити» приняли решение по Холанну после продления контракта Гвардиолы Клопп будет работать с французским клубом
УЕФА принял решение по России Винисиус опять без гола, а Вальверде с голом: Бразилия спаслась от поражения от Уругвая Названа величайшая сборная в истории футбола: Бразилия – на втором месте Мбаппе им не нужен: Динь с Рабио разорвали Италию и подарили Франции выигрыш группы Лиги наций Дзюба или Кержаков: чьи голы более значимы для сборной России Роналду в порядке: 39-летний форвард продолжает штамповать голы в Саудовской Аравии и Португалии Что привело «Манчестер Сити» к серьёзному кризису «Извини, Гном»: Ди Мария вспомнил, как бил Месси в «эль класико» Клуб АПЛ хочет купить звезду «Барселоны» Россию не допустят до жеребьёвки отборочного турнира ЧМ-2026: есть ли ещё шансы попасть на чемпионат мира
Спортивные новости
Расселл выиграл квалификацию на Гран-при Лас-Вегаса Терещенко - о травме Овечкина: Александр знает, что делать, физически он не просядет Рыбин — о драке Уилсона с игроком «Юты», который травмировал Овечкина: «Это его прямая работа» Рыбин — о травме Овечкина: «Надеюсь, что Саша сможет вернуться раньше, чем через шесть недель» СКА уверенно переиграл «Торпедо» в матче КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
23.11.24 в 16:00
Валенсия Валенсия
Бетис Бетис
2.85 3.00 2.55
Видео
23.11.24 в 18:15
Атлетико М Атлетико М
Алавес Алавес
1.33 4.90 8.80
Видео
23.11.24 в 20:30
Жирона Жирона
Эспаньол Эспаньол
1.44 4.60 6.40
Видео
23.11.24 в 20:30
Лас-Пальмас Лас-Пальмас
Мальорка Мальорка
2.90 3.00 2.55
Видео
23.11.24 в 23:00
Сельта Сельта
Барселона Барселона
4.60 4.30 1.61
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 23 Ноября
13:47 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» выбрал главную трансферную цель
13:33 · Испания. Ла Лига
Флик ответил, готов ли остаться в «Барселоне» на 10 лет
12:50 · Испания. Ла Лига
«Барселона» может оказаться от нападающего Дэвида - названа причина 1
09:33 · Испания. Ла Лига
«Реал» нашёл нападающего, который может заменить Мбаппе или Винисиуса 1
09:23 · Италия. Серия А
«Реал» нашёл полузащитника на замену Модричу - названо имя 1
08:03 · Англия. Премьер-лига
В «Реале» приняли решение по Родри слухи
07:14 · Англия. Премьер-лига
Названы главные конкуренты «Баварии» в борьбе за Вирца
06:35 · Англия. Премьер-лига
Три топ-клуба АПЛ следят за Браимом Диасом из «Реала»
06:27 · Испания. Ла Лига
Тренер «Сельты» ответил, как обыграть нынешнюю «Барселону»
05:58 · Испания. Ла Лига
Тренер «Сельты» объяснил секрет успеха Флика в «Барселоне»
03:46 · Испания. Ла Лига
«Барселона» и Nike договорились - контракт продлён до 2038 года
01:00 · Испания. Ла Лига
«Хетафе» выиграл у «Вальядолида» битву аутсайдеров
00:54 · Испания. Ла Лига
Экс-игрок сборной Франции: «Мбаппе нужно показать, что он может быть таким же, как Месси и Роналду»
00:49 · Испания. Ла Лига
Пети: «Уверен, Анчелотти и некоторые игроки «Реала» не хотели приезда Мбаппе»
00:12 · Англия. Премьер-лига
Неймар встал на защиту Винисиуса после слов Родри
00:06 · Италия. Серия А
Лидер Серии А хочет забрать у «Реала» Гюлера слухи
22 Ноября
23:49 · Испания. Ла Лига
Анчелотти назвал величайший клуб в мире 1
23:45 · Испания. Ла Лига
Анчелотти: «Для меня футбол – это не работа»
23:36 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» претендует на вингера сборной Испании
23:26 · Испания. Ла Лига
«Барселона» приняла решение по Кунде
22:34 · Испания. Ла Лига
Туран рассказал, что делает Анчелотти великим
22:20 · Англия. Премьер-лига
«Атлетико» нацелился на топ-игрока «Челси» слухи
22:17 · Испания. Ла Лига
«Барселона» планирует выпустить Гави в старте – такого не было больше года
22:10 · Испания. Ла Лига
Ещё один игрок «Реала» может вынужденно стать центральным защитником
19:58 · Испания. Ла Лига
В «Реал Сосьедаде» высказались о состоянии Захаряна
Все новости