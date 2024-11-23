«Барселона» может оказаться от нападающего Дэвида - названа причина

Канадский форвард «Лилля» Джонатан Дэвид вряд ли окажется в каталонской «Барселоне». Об этом рапортуют журналисты Sport.es.

Как стало известно источнику, в стане «сине-гранатовых» сомневаются в надобности приглашения 24-летнего футболиста из-за высокой трансферной цены. Потенциальный переход Дэвиса оценивается в 80 миллионов евро. В эту сумму включена его заработная плата, а также комиссия агента и подписной бонус. В «Барселоне» посчитали эту сумму завышенной.

В текущем сезоне Джонатан принял участие в 19 поединках, записав на свой счет 13 забитых мячей и две голевые передачи.