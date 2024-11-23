«Реал» нашёл нападающего, который может заменить Мбаппе или Винисиуса

Центрфорвард лиссабонского «Спортинга» Виктор Дьёкереш находится в сфере интересов мадридского «Реала». Об этом рапортуют журналисты El Gol Digital.
«Королевский» клуб рассматривает 26-летнего нападающего в качестве замены бразильцу Винисиусу Жуниору или французу Килиану Мбаппе. В «Реале» крайне недовольны показателями Мбаппе, который не оправдывает возложенных на него надежд.
Что касается «Спортинга», то лиссабонский клуб оценивает Дьекереша в 100 миллионов евро. В нынешнем сезоне Виктор демонстрирует высокую результативность. Скандинавский форвард принял участие в 22 поединках, записав на свой счет 32 забитых мяча.
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