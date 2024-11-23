Тренер «Сельты» ответил, как обыграть нынешнюю «Барселону»

Главный тренер «Сельты» Клаудио Хиральдес рассказал, за счёт чего его команда может создать проблемы «Барселоне».

«Сине-гранатовые» лидируют в турнирной таблице Ла Лиги с 33 очками после 13 туров. Команда Ханса-Дитера Флика допустила всего две осечки – поражения от «Осасуны» и «Реал Сосьедада».

«Чтобы навязать борьбу «Барселоне», нужно проявить себя на высочайшем уровне в физическом аспекте игры. Команды, которым удалось обыграть «Барсу», выступили на пределе своих физических возможностей.

Всегда важно играть смело, каким бы ни был соперник. Надеюсь, мы покажем, что способны конкурировать с кем угодно, играя в своём стиле», – приводит Mundo Deportivo комментарии Хиральдеса.