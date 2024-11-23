Тренер «Сельты» объяснил секрет успеха Флика в «Барселоне»

Главный тренер «Сельты» Клаудио Хиральдес оценил игру «Барселоны» под руководством Ханса-Дитера Флика.

«Сельта» примет в родных стенах «сине-гранатовых» в субботнем матче 14-го тура Ла Лиги. Встреча стартует в 23:00 по московскому времени.

«Флику удалось невероятное: за такой короткий промежуток времени он организовал команду без мяча, убедил футболистов мирового уровня отдавать все силы и действовать агрессивно. Думаю, это ключ к успехам «Барселоны» в текущем сезоне.

«Барса» играет в очень смелой, яркой и эффектной манере, что говорит об упорной работе, которую проделал тренер. У Флика очень чёткие идеи, и его результаты показывают, почему в прошлом он выигрывал Лигу чемпионов, работал в «Баварии» и сборной Германии. Я отношусь к нему с большим уважением», – цитирует Mundo Deportivo Хиральдеса.