«Барселона» и Nike договорились - контракт продлён до 2038 года

Несмотря на то, что разрыв отношений оказался практически неминуемым, «Барселона» и компания Nike снова договорились - соглашение продлено вплоть до 2038 года. Это означает пролонгацию контракта еще на десять лет, ведь предыдущее соглашение было рассчитано до 2028 года.

Напомним, что Nike является партнером команды ещё с конца XX века. Как уточняет испанское издание El Mundo Deportivo, в общей сложности контракт принесёт «Барселоне» умопомрачительную сумму в 1,7 млрд евро.

Сейчас каталонский суперклуб идёт на первом месте в турнирной таблице испанского чемпионата.