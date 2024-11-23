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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Хетафе» выиграл у «Вальядолида» битву аутсайдеров

23 Ноября 2024 • 01:00 Комментировать
Хетафе
2:0
Вальядолид
окончен

14-й тур чемпионата Испании открывали «Хетафе» и «Вальядолид». У хозяев был небольшой перевес во всём, но вот с моментами у соперников была беда.

Главным событием первого тайма стало удаление наставник гостей Пауло Пессолано на 45-й минуте. Судьба матча была решена за три минуты в середине второй половины. Аллан Ньом вывел на хорошую позицию Альваро Родригеса - 1:0. Тут же Луис Милья подал угловой, атака не закончилась, и Ньом удвоил счет.

«Хетафе» уже в трех очках от зоны вылета, соперник - второй с конца.

Протокол игры  
Хетафе2:0Вальядолид
(1:0) Родригес Альваро70'  
(2:0) Ньом Аллан73'  
Сория ДавидНьом Аллан  61' 89' (Дуарте Домингуш ( 89') Дьене Даконам  35'Альдерете ОмарРико ДиегоПерес Карлес 89' (Сантьяго Хесус ( 89') Арамбарри МауроМилья ЛуисСола Алекс 55' (Иглесиас Хуан ( 55') Йылдырым Бертуг  61' 65' (Родригес Альваро ( 65') Уче Крисантус
Запасные: Беррокаль ХуанЛетачек ИржиАргуеллес ДавидАберден НабильГонсалес Петер
Хейн Карл-ЯкобБа ДжумаСанчес Хавьер 74' (Санчес Иван ( 74'  90') Озкаджар ДженкЛуис ПерезРоза ЛукасМоро РаульЮрич Станко 66' (Латаса Хуан ( 66') Перес КикеТухами Ануар  61' 66' (Мартин Марио ( 66') Силла Мамаду 86' (Андре Маркос ( 86')
Запасные: Кенеди РобертФеррейра АндреКёмерт ЭрайМесегер ВикторЧаско РаульДе ла Ос СесарДьедью АматТоррес Давид
22 ноября. Стадион "Колизеум".
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Евро-Футбол.Ру,
Вальядолид Хетафе

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