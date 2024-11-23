«Хетафе» выиграл у «Вальядолида» битву аутсайдеров

14-й тур чемпионата Испании открывали «Хетафе» и «Вальядолид». У хозяев был небольшой перевес во всём, но вот с моментами у соперников была беда.

Главным событием первого тайма стало удаление наставник гостей Пауло Пессолано на 45-й минуте. Судьба матча была решена за три минуты в середине второй половины. Аллан Ньом вывел на хорошую позицию Альваро Родригеса - 1:0. Тут же Луис Милья подал угловой, атака не закончилась, и Ньом удвоил счет.

«Хетафе» уже в трех очках от зоны вылета, соперник - второй с конца.