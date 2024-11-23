«Хетафе» выиграл у «Вальядолида» битву аутсайдеров

14-й тур чемпионата Испании открывали «Хетафе» и «Вальядолид». У хозяев был небольшой перевес во всём, но вот с моментами у соперников была беда.
Главным событием первого тайма стало удаление наставник гостей Пауло Пессолано на 45-й минуте. Судьба матча была решена за три минуты в середине второй половины. Аллан Ньом вывел на хорошую позицию Альваро Родригеса - 1:0. Тут же Луис Милья подал угловой, атака не закончилась, и Ньом удвоил счет.
«Хетафе» уже в трех очках от зоны вылета, соперник - второй с конца.
Протокол игры
|(1:0) Родригес Альваро70'
|(2:0) Ньом Аллан73'
Сория Давид•Ньом Аллан 61'89' (Дуарте Домингуш (89') •Дьене Даконам• 35'Альдерете Омар•Рико Диего•Перес Карлес89' (Сантьяго Хесус (89') •Арамбарри Мауро•Милья Луис•Сола Алекс55' (Иглесиас Хуан (55') •Йылдырым Бертуг 61'65' (Родригес Альваро (65') •Уче Крисантус
Хейн Карл-Якоб•Ба Джума•Санчес Хавьер74' (Санчес Иван (74') • 90'Озкаджар Дженк•Луис Перез•Роза Лукас•Моро Рауль•Юрич Станко66' (Латаса Хуан (66') •Перес Кике•Тухами Ануар 61'66' (Мартин Марио (66') •Силла Мамаду86' (Андре Маркос (86')
22 ноября. Стадион "Колизеум".
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