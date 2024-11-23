Экс-игрок сборной Франции: «Мбаппе нужно показать, что он может быть таким же, как Месси и Роналду»

Бывший игрок сборной Франции Эммануэль Пети дал комментарий о ситуации Килиана Мбаппе в «Реале».

«Слишком рано говорить, что Мбаппе было бы лучше перейти в «Ливерпуль». Ему просто нужно показать, что у него есть характер и сила духа, чтобы всё исправить. Ему нужно показать, что он может быть таким же, как Лионель Месси и Криштиану Роналду. Чтобы обрести стабильность, ему нужно проявить характер и лидерские качества», - сказал Пети Casino Hawks.

После летнего трансфера Килиан Мбаппе провёл за «Реал» 16 матчей. В них звёздный француз записал на свой счёт восемь голов и две голевые передачи.