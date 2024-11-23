Пети: «Уверен, Анчелотти и некоторые игроки «Реала» не хотели приезда Мбаппе»

Экс-футболист сборной Франции Эммануэль Пети высказался о переходе в «Реал» нападающего Килиана Мбаппе.

«Я уверен, что Карло Анчелотти и несколько игроков «Реала» не хотели, чтобы клуб подписывал Килиана Мбаппе летом. Это была раздевалка, которая только что выиграла Ла Лигу и Лигу чемпионов, и трансфер принёс только проблемы. Анчелотти был на вершине мира после победы в Лиге чемпионов. После больших побед привлечение игроков с большим эго меняет вещи. Самая большая проблема Мбаппе – наличие в команде двух игроков, которые также хотят быть звездой шоу и выиграть «Золотой мяч». Это Джуд Беллингем и Винисиус Жуниор», - сказал Пети Casino Hawks.

В 16 матчах за «Реал» Килиан Мбаппе забил восемь голов и отдал два голевых паса на партнёров.