Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Анчелотти назвал величайший клуб в мире

22 Ноября 2024 • 23:49 Комментировать (1)
Леганес
...
Реал Мадрид
1 8.00 X 4.40 2 1.42
24.11 20:30

Рулевой мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о клубе, в котором он сейчас работает.

«Реал» – это семья. Мы проводим здесь много времени, и атмосфера помогает выкладываться по полной. Лично я предпочитаю работать в семейной обстановке.

Я работал во многих топ-клубах, но «Реал» – величайший в мире с точки зрения истории, организации и требований. Здесь вы понимаете, что самое главное – добиваться успеха на поле. Работа президента впечатляет, и клуб побеждает благодаря его усилиям», - цитирует Анчелотти beIN Sports.

«Реал» на текущий момент располагается на второй позиции в турнирной таблице чемпионата Испании.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти

Новости по матчу

22 Ноября
23:49
Анчелотти назвал величайший клуб в мире 1
23:45
Анчелотти: «Для меня футбол – это не работа»
22:34
Туран рассказал, что делает Анчелотти великим
22:10
Ещё один игрок «Реала» может вынужденно стать центральным защитником
06:15
«Ливерпуль» и «Ювентус» готовы побороться за игрока «Реала»
06:01
Родри рассказал, кому вручил бы «Золотой мяч»
05:37
Родри ответил, как отреагирует на звонок «Реала» 1
04:54
Родри: «Снимаю шляпу перед Кроосом»
04:44
«Он станет лучше, когда поймёт»: Родри дал совет Винисиусу 1
21 Ноября
04:58
Браим Диас определился с планами – игрока связывают с уходом из «Реала»
04:37
Вальверде сыграет на новой позиции в ближайшем матче «Реала»
03:36
В «Арсенале» считают, что Гюлер может стать «новым Эдегором» 1
03:26
Канселу: «Пепе говорил, что я буду играть в «Реале», но я хотел в «Барселону»
02:57
Анчелотти выбрал пару центральных защитников на ближайший матч «Реала»
20 Ноября
15:12
Генич встал на защиту Мбаппе
06:06
«Ливерпуль» начнёт переговоры по звёздному игроку «Реала»
00:09
«Арсенал» принял решение по Салиба на фоне интереса «Реала»
19 Ноября
23:44
Гюлер может сменить «Реал» на английский топ-клуб
03:38
Вальверде рассказал, кто из игроков «Реала» помог ему с адаптацией
01:11
«Реал» и «Барселона» поспорят за перспективного португальца
00:38
«Реал» может подписать сразу двух левых защитников
18 Ноября
23:27
Форвард «Реала» Родриго может залечить травму раньше, чем предполагалось
22:20
Федерико Вальверде вспомнил, как решил перейти в «Арсенал»
21:39
Вальверде – о 0:4 от «Барселоны»: «Нужно признать, что нас переиграли»
21:20
Та выберет новый клуб в январе – на игрока претендуют три гранда
17:14
Анчелотти нашёл новую позицию Асенсио
16:10
Названа дата операции Милитао после травмы «крестов»
04:59
Ромарио назвал будущего победителя Ла Лиги 1
03:51
«Реал» может расстаться с полузащитником
00:23
Модрич ответил на вопрос о возвращении в чемпионат Хорватии
17 Ноября
22:34
Анчелотти может оставить Куртуа в запасе «Реала» – названа причина
16:56
Павлюченко ответил, сколько ещё лет может играть Модрич
07:43
Пике высказался о президенте «Реала»
07:23
Тренер загребского «Динамо» ответил на вопрос о возвращении Модрича
06:30
Ямаль – лидер по обводкам в Ла Лиге, Мбаппе – четвёртый 10
06:08
Известна позиция Переса по трансферам «Реала»
05:13
«Ты или Рамос?»: Пике ответил, кто сильнее 1
04:31
«Реал» получил более 100 звонков от агентов защитников
02:51
«Реал» не ведёт переговоров по Лапорту
01:58
«Реалу» предложили услуги игрока «Байера»
01:40
Рамос несколько раз звонил в «Реал»
16 Ноября
20:11
Стало известно, кто покинет «Реал» после прихода Дэвиса 3
19:56
Агент Дэвиса лжёт — защитник договорился с «Реалом»
15 Ноября
19:21
Кроос не исключил, что вернётся в «Реал» 3
17:16
Эрмосо отреагировал на слухи о «Реале»
04:46
Лапорт хочет перейти в «Реал», но есть серьёзная проблема
02:30
Модрич назвал самый важный трофей в своей карьере
00:26
Винисиус – второй по средней оценке в Ла Лиге в 2024 году, Левандовски – третий
14 Ноября
22:37
В «Реале» приняли решение по Алабе
04:42
Рамос предложил свои услуги «Реалу» – известен ответ 1
02:12
Лапорт дал ответ на вопрос о переходе в «Реал» 1
02:03
Алаба может вернуться на поле раньше, чем предполагалось
13 Ноября
21:54
В «Реале» определили игрока, который сможет заменить Крооса
20:57
Порро отреагировал на информацию об интересе «Реала»
15:36
Не все в «Реале» хотят покупать новичков 1
05:28
Начо ответил, стоит ли «Реалу» возвращать Рамоса
04:52
Начо высказался о проблемах Мбаппе в «Реале»
04:22
Начо оценил шансы «Реала» в борьбе за чемпионство с «Барселоной»
03:14
Экс-капитан «Реала» Начо выбрал между Родри и Винисиусом 1
03:02
«Реал» включил в список интересов ещё одного защитника
01:10
Президент Ла Лиги Тебас: «Перес сказал, что «Реал» спасёт футбол» 2
00:01
Президент Ла Лиги выбрал между «Реалом» Анчелотти и «Барселоной» Гвардиолы 1
12 Ноября
23:20
19-летний экс-игрок «Реала» объявил о завершении карьеры 2
22:23
«Реал» претендует на двух защитников стоимостью в 60-70 млн евро 1
20:52
«Реал» или «Барселона»: Дэвис выбрал новый клуб 2
20:39
Батурина отказал «Реалу» — за игроком следит «Барселона»
16:48
Окружение Мбаппе подтвердило информацию о проблемах игрока с психикой 23
11 Ноября
06:47
«Реал» мог подписать Калафьори – названа причина отказа 2
06:15
Винисиус обратился к Милитао
10 Ноября
22:57
Рамос лайкает посты с призывами вернуть его в «Реал»
21:22
Идальго: «Разговоры о кризисе «Реала» далеки от правды»
06:53
«Реал», «Челси» и «Манчестер Сити» претендуют на игрока с ценником в 40 млн евро
04:38
Ван Нистелрой сравнил давление в «Манчестер Юнайтед» и «Реале» 1
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ЛЕГАНЕС РЕАЛ МАДРИД
Реклама, fon.bet
Комментарии (1) Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
euro foot
23 Ноября 2024 в 00:07
Реал» – величайший в мире с точки зрения истории - выдали недавно правду = 5 кч ваши!)))
Ответить
«Спартак» обратился к Джикии Аморим хочет видеть в «Манчестер Юнайтед» трёх звездных игроков Аморим может указать на выход семи игрокам «Манчестер Юнайтед» Назван главный фаворит на «Золотой мяч» - 2025: Винисиус – четвёртый, Холанн – седьмой, а Мбаппе – десятый В «Манчестер Сити» приняли решение по Холанну после продления контракта Гвардиолы В «Барселоне» приняли решение по Рафинье Роналду назвал рекорд, который не хочет побить Назван главный фаворит ЧМ-2026: Аргентина с Месси на втором месте, Англия - четвёртая Клопп будет работать с французским клубом Раскрыты три трансферные цели «Спартака»
УЕФА принял решение по России Винисиус опять без гола, а Вальверде с голом: Бразилия спаслась от поражения от Уругвая Названа величайшая сборная в истории футбола: Бразилия – на втором месте Мбаппе им не нужен: Динь с Рабио разорвали Италию и подарили Франции выигрыш группы Лиги наций Дзюба или Кержаков: чьи голы более значимы для сборной России Футболисты сборной Косова ушли с поля на 90-й минуте матча с Румынией Что привело «Манчестер Сити» к серьёзному кризису Роналду в порядке: 39-летний форвард продолжает штамповать голы в Саудовской Аравии и Португалии Анчелотти принял решение по «Реалу» 11:0 не предел: 5 сборных, на которых Россия может устанавливать рекорды
Спортивные новости
Терещенко - о травме Овечкина: Александр знает, что делать, физически он не просядет Рыбин — о драке Уилсона с игроком «Юты», который травмировал Овечкина: «Это его прямая работа» Рыбин — о травме Овечкина: «Надеюсь, что Саша сможет вернуться раньше, чем через шесть недель» СКА уверенно переиграл «Торпедо» в матче КХЛ «Трактор» разобрался с ЦСКА в матче КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
67 мин
Хетафе Хетафе
Вальядолид Вальядолид
0
0
1.63 3.50 5.80
Видео
23.11.24 в 16:00
Валенсия Валенсия
Бетис Бетис
2.85 3.00 2.55
Видео
23.11.24 в 18:15
Атлетико М Атлетико М
Алавес Алавес
1.33 4.90 8.80
Видео
23.11.24 в 20:30
Жирона Жирона
Эспаньол Эспаньол
1.44 4.60 6.40
Видео
23.11.24 в 20:30
Лас-Пальмас Лас-Пальмас
Мальорка Мальорка
2.90 3.00 2.55
Видео
23.11.24 в 23:00
Сельта Сельта
Барселона Барселона
4.60 4.30 1.61
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 23 Ноября
00:12 · Англия. Премьер-лига
Неймар встал на защиту Винисиуса после слов Родри
00:06 · Италия. Серия А
Лидер Серии А хочет забрать у «Реала» Гюлера слухи
22 Ноября
23:49 · Испания. Ла Лига
Анчелотти назвал величайший клуб в мире 1
23:45 · Испания. Ла Лига
Анчелотти: «Для меня футбол – это не работа»
23:36 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» претендует на вингера сборной Испании
23:26 · Испания. Ла Лига
«Барселона» приняла решение по Кунде
22:34 · Испания. Ла Лига
Туран рассказал, что делает Анчелотти великим
22:20 · Англия. Премьер-лига
«Атлетико» нацелился на топ-игрока «Челси» слухи
22:17 · Испания. Ла Лига
«Барселона» планирует выпустить Гави в старте – такого не было больше года
22:10 · Испания. Ла Лига
Ещё один игрок «Реала» может вынужденно стать центральным защитником
19:58 · Испания. Ла Лига
В «Реал Сосьедаде» высказались о состоянии Захаряна
19:54 · Испания. Ла Лига
Месси высказался о нынешней «Барселоне»
19:32 · Испания. Ла Лига
Фермин Лопес расстроен из-за недостатка игровой практики
18:21 · Испания. Ла Лига
Месси не приедет на день рождение «Барселоны» 1
17:44 · Испания. Ла Лига
Флик ответил, кто может заменить Ямаля в «Барселоне»
16:34 · Испания. Ла Лига
Флик рассказал, сыграет ли Ямаль с «Сельтой»
16:24 · Испания. Ла Лига
Месси: «Я принадлежу Барселоне» 3
15:57 · Испания. Ла Лига
Тренер «Барселоны» Флик высказался о Месси
12:00 · Англия. Премьер-лига
«Реал» может вернуть полузащитника из «Манчестер Юнайтед» 3
11:39 · Испания. Ла Лига
В «Атлетико» определились с будущим Лемара
09:42 · Англия. Премьер-лига
Левандовски высказался о Гвардиоле 1
09:36 · Германия. Бундеслига
«Реал» уверен, что опередит «Манчестер Юнайтед» в споре за звёздного защитника 1
08:55 · Испания. Ла Лига
В «Барселоне» приняли решение по де Йонгу 4
07:59 · Испания. Ла Лига
Левандовски вспомнил двух сложнейших оппонентов в карьере
06:33 · Испания. Ла Лига
Левандовски поделился мнением о Рамосе
Все новости