Анчелотти назвал величайший клуб в мире

Рулевой мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о клубе, в котором он сейчас работает.

«Реал» – это семья. Мы проводим здесь много времени, и атмосфера помогает выкладываться по полной. Лично я предпочитаю работать в семейной обстановке.

Я работал во многих топ-клубах, но «Реал» – величайший в мире с точки зрения истории, организации и требований. Здесь вы понимаете, что самое главное – добиваться успеха на поле. Работа президента впечатляет, и клуб побеждает благодаря его усилиям», - цитирует Анчелотти beIN Sports.

«Реал» на текущий момент располагается на второй позиции в турнирной таблице чемпионата Испании.