Анчелотти: «Для меня футбол – это не работа»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о своей работе.

«Страсть – это топливо. Если вам посчастливилось делать что-то со страстью, это позволяет выполнять свою работу дисциплинированно, жертвенно и преданно. Для меня футбол – это не работа. Если ты делаешь работу со страстью, она становится менее сложной. Мне повезло работать в профессии, которую я не считаю работой, потому что я люблю своё дело. Я начал играть в футбол в детстве. Футбол как был моей страстью тогда, так и остаётся ею сейчас», - цитирует Анчелотти beIN Sports.

Ближайший матч чемпионата Испании «Реал» проведёт в воскресенье, 24 ноября, - против «Леганеса» на выезде.