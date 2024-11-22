«Барселона» приняла решение по Кунде

В «Барселоне» не планируют расставаться с защитником Жюлем Кунде, несмотря на интерес со стороны других клубов.

По слухам, на 26-летнего футболиста есть спрос среди представителей Английской премьер-лиги. Тем не менее, как сообщает журналист Экрем Конур, в «Барселоне» не намерены рассматривать трансферные предложения по универсальному игроку обороны, способному сыграть справа и в центре. Руководство «сине-гранатовых» считает француза важной частью.

Стоимость Жюля Кунде оценивается порталом Transfermarkt в 55 млн евро, а его контракт с каталонским грандом рассчитан до лета 2027 года.

Интерес к Кунде недавно приписывался лондонскому «Челси».